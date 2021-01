Billy Chapman quiere ser diputado

Necedad. Como una de esas ocurrencias que se avienta en sus ínfulas de poder tomaron muchos el anuncio que hizo el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, de que busca la candidatura a la diputación federal por Morena, en donde ya se registró. Y ya hasta adelanta que o va a pedir licencia o va a renunciar, lo que una vez más demuestra su falta de conocimiento legal, del que se jacta tener. La renuncia no aplica en los cargos de elección popular. Solo se daría por gravedad y por lo que pretende no lo es. En realidad, muchos consideran que esa postura es solo para atraer los reflectores, un distractor, porque no tiene ninguna posibilidad de ser candidato por Morena si se toma en cuenta que es rechazado en forma contundente por la mayoría de los ahomenses, no tiene el respaldo de los morenistas locales y otros factores, entre ellos y el de más peso, está impedido legalmente por estar sentenciado por violencia política en razón de género, que es el argumento que le esgrimieron al alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, para sacarlo de la contienda interna por la candidatura a la gubernatura. Así o más claro.



A la viveza. Otro que está por el mismo estilo es el exligamayorista Luis Ignacio “El Chicote” Ayala, quien también se registró en Morena para la candidatura a la diputación federal por Ahome. No se sabe el motivo real, salvo que por su fama de beisbolista, pero se siente seguro de que va a obtener la candidatura. Así, le jugará las contras al alcalde Chapman, quien lo cesó de su administración. No solo a este sino también al diputado federal Iván Ayala Bobadilla, que pretende reelegirse, y a los que “le entren al toro”, como Lucio Tarín, que también se apuntó. “El Chicote” Ayala se puso vivo de último momento porque de los partidos a los que les coqueteó y le coquetearon el de Morena tiene más posibilidades de triunfo.



Reservas. Muchos dudan de que el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar Algándar, acepte presidir las conferencias de prensa junto con los líderes priistas Dulce María Ruiz y César Gerardo. Dicen que Aguilar anda “a la defensiva” por el tema de la candidatura común a la alcaldía que quieren los priistas que sea para uno de ellos para equilibrar el reparto de las candidaturas acordadas en la coalición y en la que a los panistas “se les dio de más”. Lo que pasa es que Aguilar Algándar no acepta ningún argumento que lo haga ceder a que él sea el candidato del PAN a la alcaldía aunque vaya al fracaso si su partido va solo.



En veremos. Pasos en la azote empezó a sentir el exalcalde de Ahome Zenén Xóchihua Enciso luego de que hay señales que indican que no tiene asegurada la candidatura a la diputación federal que le toca al PAN en la coalición. Y es que el presidente estatal del blanquiazul, Juan Carlos Estrada, se la está jugando con Juan Pablo Castañón y Jorge López Valencia, aunque este ha manifestado que lo que le interesa es la alcaldía si es que se logra la candidatura común. Ni menciona a Xóchihua Enciso, lo que alertó a este y sus seguidores.



Quedadera de bien. Se habla que la regidora del Partido del Trabajo en Ahome, Socorro Calderón, y los otros ediles va a impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que desechó la denuncia que interpusieron en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela por violencia política. Es decir, van a recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral. Nadie se explica cómo le van a hacer ella y sus asesores para revertir que interpusieron el recurso en forma extemporánea. Lo que no es tener nada que hacer. Calderón y otros lo que quieren es quedar bien con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman.