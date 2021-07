Billy Chapman reavivó el rechazo

Rechazo. Mal le fue al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tras haber calificado de mediocres a los mexicanos y discriminar a 70 diputados federales que entrarán en funciones, al igual que él, el próximo 1 de septiembre porque no tienen un título profesional. Y es que con esa postura, Chapman reavivó el rechazo que muchos ahomenses tienen en su contra y va a dejarle a Gerardo Vargas Landeros un municipio destrozado porque muchos recursos que pudo haber canalizado para resolver los problemas los dirigió a temas no prioritarios. Se habla que los diputados federales sin título profesional tienen el beneficio de la duda, pero ya está acreditado que Chapman hizo un gobierno no precisamente destacable. Por eso, los empresarios que pidieron de Chapman una disculpa pública por sus palabras, que se vayan sentando, porque parados se van a cansar.



Agachados. Dicen que los consejeros del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, entre los que está el excandidato del Partido del Trabajo a la alcaldía, Domingo Mingo Vázquez, ni pío hicieron ahora ante “los aires de grandeza” de Chapman. Incluso, le avalaron el nombramiento de Fernando “El Cochulito” Montiel como director general de la dependencia, a quien ya habían rechazado en una anterior reunión. En esa ocasión. Mingo Vázquez refutó el mismo señalamiento de mediocres, a los que había hecho alusión el alcalde hacia ellos. Pero ahora no. La justificación que ponen de avalar al Cochulito es que ahora sí Chapman cumplió con el procedimiento. Algunos dicen que mejor cuenten una de vaqueros.

Para escoger. Más datos están saliendo que elevó la inconformidad de los automovilistas del Valle del Carrizo. Y es que sin venir al caso, la empresa de la caseta de peaje de San Miguel no solo pretende renovar la tarjeta magnética para exentar de pago a los del Valle del Carrizo con un costo de 250 pesos, sino que esto va a ser anual. Esto parece ser el colmo del abuso que originó que los líderes de los productores y de organizaciones de esa región se organicen para echar atrás esa disposición o reubicar la caseta a los límites de Sinaloa con Sonora. Los empresarios tienen para escoger.

Le sigue. La fortense Gloria Urías Vega no se resigna a que la diputación local por la vía plurinominal se le fue de las manos ya que la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, se la arrebató en los tribunales a los que recurrió porque el presidente de Morena, Mario Delgado, la excluyó de última hora en el registro de las candidaturas pluris. Sin embargo, la sentencia en favor de Leal por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa aún no está firme. Urías la impugnó ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A la par, se va por la vía política. Va a presionar para que los magistrados resuelvan a su favor. Ya se reunió con los líderes indígenas, como el de Ohuira, Felipe Montaño, para sacar los tambores de guerra. En realidad, el pleito va para largo. Incluso, después del 1 de octubre.

Los trucos. El gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, Javier Soliz, en lugar de resolver el problema del agua en Mochicahui como se debe, recurrió a “trucos indebidos”. Como la CFE cortó la luz por falta de pago, dicen que Solíz ordenó la instalación de unas cuchillas en forma ilegal. El personal de la CFE se dio cuenta y las retiraron, por lo que volvió el problema de falta de agua y los vecinos bloquearon la carretera Los Mochis-El Fuerte. Tras el bloqueo, Solíz instaló un generador de energía para restablecer el servicio.

