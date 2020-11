Billy Chapman regresa de Tijuana tras escándalo

Ratificación. Como una alta traición de los diputados locales morenistas consideran los colectivos sociales y defensores de los derechos humanos de Ahome la ratificación de José Carlos Álvarez como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El pleno, con mayoría morenista, avaló el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Las críticas no se enfocaron en contra de los otros diputados, entre ellos los priistas, sino contra los legisladores morenistas, que con esa votación le dieron la espalda a la izquierda sinaloense, ya que no hubo una rectificación en el nombramiento. Aquí sí que cabe el dicho de que nadie sabe para quién trabaja.



De regreso. El alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, fue visto arriba del avión que lo traía de regreso a la ciudad después de su estancia en Tijuana, que resultó más de escándalo que de provecho para el municipio. Su presencia en el Encuentro Nacional de Turismo pasó desapercibido porque la atención la acaparó la retención del que fue objeto por elementos de la Policía Municipal cuando iba de copiloto con Carlos Mora, organizador del evento, que conducía en estado de ebriedad. Muy ad hoc sobre el tema es la foto que circuló de Chapman cuando venía en el avión.



Alzados. Los indígenas disidentes de Ahome agarraron vuelo tras ser recibidos por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, como fue el acuerdo para despejar la caseta de San Miguel. Jubiloso, Felipe Montaño, gobernador tradicional de Ohuira, agrupó ayer a sus seguidores para informarles de los acuerdos con Ordaz Coppel. El principal es que este va a venir a la ramada de este centro ceremonial para establecer un diálogo directo. La fecha está pactada para el 23 del presente mes. Sólo falta la hora. Lo que sí es que Felipe Montaño ya prepara todo para plantearle la demanda de desconocimiento de Librado Bacasegua como líder indígena y la destitución de Rosario Peñuelas como coordinador de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas en Sinaloa. En realidad, lo de Librado es un asunto interno de los indígenas, pero lo que sí está en la esfera de Ordaz Coppel es lo de Peñuelas.



Les ven la cara. Se habla que algunos consejeros de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome están desconcertados y otros sumamente indignados con el alcalde Chapman, que les ha jugado “el dedo en la boca” en el caso de la auditoría. Solo los utiliza para sus propósitos. Para la realización de la auditoría no los tomó en cuenta y cuando se vinieron las críticas por el pago de a su exdirector de Ingresos Sergio Leyva, citó a sesión de Consejo de Administración para volverles a ver la cara. Los aplacó al darles el resultado de la auditoría con un supuesto desfalco de 91 millones de pesos y acordaron darle una prórroga de 10 días al gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, para que responda a eso. Desde entonces ya ni los han tomado en cuenta y más se desconcertaron tras la confesión de Blake de que la respuesta se la dio a Pável Castro Félix, titular del Órgano Interno de Control, porque este departamento hizo la auditoría. Algunos consejeros exigen una nueva sesión.



Respaldo. El que anda movido para la candidatura de Morena a la alcaldía de Ahome es Emilio Soto Ibarra. Tras estar en Tabasco con la gente del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer recibió a Salvador Martínez Della Roca, ícono de la izquierda mexicana. Este le dio todo el respaldo. Algunos no tienen claro qué tanta influencia tiene “El Pino” para la definición de la candidatura a la alcaldía en un partido en el que todos están contra todos.