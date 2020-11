Billy Chapman se queda con las ganas de vender terreno del ingenio

Deseo frustrado. Con todo en contra, al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no le quedó de otra más que el desistir de vender el terreno que dio el ingenio Los Mochis como pago del impuesto predial urbano, a quien querían obligar a pagar en efectivo. Cuando un juez de distrito obligó a Chapman a recibir el lote como pago, lo que la empresa se lo había ofrecido hace un año, este de inmediato deslizó su venta con el objetivo de obtener 17.5 millones de pesos. Con ese solo hecho se acredita que al alcalde no le interesa conservar los vestigios del inicio de la ciudad, su historia, de lo que se ufana defender. Y si ahora sostiene que no va a vender el terreno es porque no le quedó de otra. Muchos aseguran que no es tanto por la postura de los líderes de los colectivos sociales y de los sectores de la sociedad, sino porque los regidores, incluidos sus incondicionales, le dieron para atrás a la venta. Y así como es él, ahora pretende erigirse en salvador de los vestigios de la ciudad y despotricar en contra de los anteriores alcaldes que destruyeron esa zona. Si los regidores le hubieran abierto una rendija para ello, se habla que hubiera hecho lo mismo.



Doble cara. Para calmar sus ansias de reconocimiento y protagonismo, el alcalde Chapman recorre los diferentes departamentos de la comuna o se reúne con los titulares y empleados a quienes pretende apantallar con su trato ceremonioso y discursos sobreactuados. Sin embargo, no le “cuaja”: ya lo conocen. Tras su segundo informe de gobierno, reprobado por su contenido por los líderes de los diferentes sectores de la sociedad ahomense, se habla que Chapman definió esa agenda para cambiar la imagen que tiene entre el personal y entre algunos funcionarios que ya le están tomando distancia. Su objetivo no lo logró, ya que su intolerancia y autoritarismo no lo desaparece con “rollos”. Si en alguna administración han trabajado bajo estrés, en la zozobra, es en esta.



El regreso. Maribel Sánchez Solís tomará hoy a media tarde protesta como dirigente del Onmpri de Ahome. Esta, hija de la cenecista y priista de hueso colorado, la exdiputada local y expresidente del tricolor María Amada Sánchez Solís, entra en la jugada del proceso electoral de 2021. Dicen que no para alguna candidatura sino para reorganizar a las mujeres priistas con el fin de recuperar la alcaldía y diputaciones en las próximas elecciones. De lograrse eso, es muy posible que sí tenga su premio de consolación.



Con los presos. El que fue ayer al penal de Felipe Ángeles es el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez, quien aspira a la alcaldía de Ahome. Les llevó material deportivo y artículos de higiene a los mujeres internas y a los presos del Club de Adultos Mayores. Dicen que la acción es sin lugar a dudas una más para ganar adeptos. Esta fue de labor social, pero antes su aparición había sido de su exigencia de “Ya basta” de corrupción en la Japama y de reclamo a la administración del alcalde Chapman por no resolver el problema de socavones en la ciudad. De que “Mingo” Vázquez se mueve, se mueve, tras su participación en el Foro de Participación Ciudadana priista.



Activismo. De hecho, parece que el foro priista fue la voz de arranque para los aspirantes a la alcaldía. Si “Mingo” Vázquez anda en eso, dicen que el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, arma su estructura de los diferentes sectores, como ocurrió el pasado fin de semana que sostuvo una reunión tras otra. Por su parte, el director del Isife, Álvaro Ruelas Echave, no se queda atrás y opera para consolidar su estructura, en tanto el subsecretario de Planeación, Marco Antonio Osuna, recrudeció su aparición en redes sociales.