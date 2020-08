Billy Chapman se queda sin salida

Hay apuestas de doble contra sencillo que Chapman no podrá acreditar que la confiscación del relleno fue por un acto administrativo

Incompleto. La síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, está cometiendo el mismo error del director regional de Relaciones de Gobierno Zona Pacífico de PASA, Juan Torres, dicen los abogados. Quizás por la emoción destacan que el Juzgado Séptimo de Distrito ordenó al alcalde Guillermo “Billy” Chapman regresar de inmediato el relleno sanitario a PASA en la suspensión que le otorgó al reclamar en amparo su confiscación. Valenzuela y Torres sostienen que Chapman tiene que regresar el relleno en cuanto se les notificó, pero no es así. Los que saben dicen que es cierto que el juez le ordena a Chapman regresar de inmediato el bien inmueble a PASA, pero siempre y cuando el alcalde no demuestre que ejecutó un acto administrativo instaurado en contra de la empresa. O sea, la devolución no es en automático. El alcalde responderá al juez y este ya determinará en firme el regreso o no del relleno sanitario a PASA. No pasa el fin de semana para saberlo.



Sin salida. Hay apuestas de doble contra sencillo que el alcalde Chapman no podrá acreditar ante el juez de distrito la ejecución de un acto administrativo que se instauró en contra de PASA para confiscarle el relleno sanitario. Más temprano que tarde el alcalde va a rumiar el hecho de que va a devolverle a PASA el inmueble, ubicado en las cercanías de Choacahui. Es público y notorio que trató con autoritarismo el tema de la basura. El presidente de la Coparmex, Jorge López Valencia, cuestionó la forma de actuar del alcalde en el tema de la basura en el que se apartó del Estado de derecho. Dice que en lugar de privilegiar el diálogo, la conciliación o encauzar el caso por la vía legal, Chapman optó por apropiarse del relleno sanitario por sus pistolas. Pero al final esta conducta va a quedar impune: si PASA recupera el relleno se lo va a rentar al Ayuntamiento para que OP Ecología deposite la basura ahí. A los ejecutivos de PASA se les va a olvidar, ya lo dijeron, la demanda penal de abuso de autoridad y despojo contra Chapman. El negocio por delante, pues.



El perdón. Un día sí y otro también los líderes de los grupos de Morena aparecen dándole hasta con la cubeta al alcalde Chapman. Ayer fue Lucio Tarín, Rubén Medina, Luis Villegas y Germán Cubedo los que ofrecieron una conferencia de prensa en la que pidieron perdón a los ahomenses por la forma de gobernar del alcalde. La disculpa es por el daño que Chapman le ha causado a Ahome, lo que visualizan que podría afectarles en las elecciones del próximo año. Aparte de sus afirmaciones, en el fondo algunos se suben al factor Chapman para agarrar popularidad en el camino de lograr la candidatura a la alcaldía. Lucio Tarín reconoció ahí sus aspiraciones, aunque se abrió el abanico para otros, como Cecilia Covarrubias, Juan Ramón Torres, entre otros. No quieren candidatos externos. Ya se la olieron.



Repudio. El gobierno chapmista no tuvo más opción que remover al comandante y policías municipales de El Carrizo ante la encendida protesta de los pobladores indígenas de Bacorehuis y otras comunidades del sur de Sonora. Si ya estaban hartos de los abusos, extorsiones, la muerte que le dieron a un joven en el Chávez Talamantes hizo que explotara la inconformidad. Momentos álgidos se vivieron en la sindicatura, donde los manifestantes le gritaron hasta de lo que se iban a morir a los policías. Si de por sí el alcalde Chapman no puede ver a los carricenses porque los acusa de exigentes, con lo de ayer tantito peor.



Cese. Dicen que el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes, cesó a la coordinadora de Bienestar, María Mora, por tejer una red política-electoral aprovechando el programa social. Así, el mensaje es claro para los siervos de la nación que andan con la calentura política para el 2021.