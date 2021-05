Billy Chapman traiciona a Vargas Landero y a Mingo Vázquez

Doble traición. En unos cuantos días, el alcalde con licencia Guillermo “Billy” Chapman traicionó dos veces: al candidato de Morena-PAS, Gerardo Vargas Landeros, y al del Partido del Trabajo, Domingo Mingo Vázquez. Tomando el Ayuntamiento como su brazo operativo-electoral, en forma repentina encauzó a los funcionarios municipales para promover el voto cruzado en favor de Rubén Rocha Moya para gobernador, pero no para Vargas Landeros para la alcaldía. Para esta posición empezaron a promover a Mingo Vázquez, que se dejó querer por su inexperiencia y porque sus más allegados no lo alertaron de que Chapman no era de fiar porque consideraron que les convenía. No tomaron en cuenta que eso les hacía más daño que beneficio. Cuando Chapman logró la atención de Rocha Moya y Vargas Landeros y que vino su “padrino” Ignacio Nacho Mier, coordinador de diputados federales de Morena, abandonó el barco minguista. Cuando menos eso es en apariencia. Los cálculos que hacen no pocos son que el daño, menor o mayor, ya se lo hizo al promotor deportivo que va arriba en las preferencias electorales.

Obligado al deslinde. Muchos dicen que ante el aprieto que lo metió Chapman, Mingo Vázquez debe de actuar de inmediato para el control de daños. Y quizás sea el ganón porque algunos consideran que el alcalde con licencia “se lo comió” por estar verde en las lides político-electoral. O sea, algunos lo ven como víctima de la perversidad chapmista. Sin embargo, el líder sindical electricista ha dejado correr las cosas. Los que saben aseguran que es el momento de que Mingo Vázquez haga público su deslinde de Chapman y sus funcionarios en una conferencia de prensa como ya ha realizado para fijar su posicionamiento de otros casos. Eso si es que quiere cortar de tajo esa “mancha gris” en la recta final de la campaña. Por lo pronto, la participación de Chapman en el evento con Vargas y Nacho Mier le quita medio peso de encima a Mingo Vázquez.

Cálculos. Algunos tomaron con reserva que Chapman se haya realineado con Vargas Landeros. La pregunta que ronda es si el candidato morenista-pasista a la alcaldía sale ganando o perdiendo con el regreso de Chapman, el alcalde más rechazado en la historia política de Ahome. El que se haya ido le había dado un respiro de imagen a su campaña, por lo que algunos aún no entienden por qué se empeñaron en que regresara. Muy fácil: creen que con los recursos y el personal de la comuna jalan más votos al proyecto morenista-pasista-vargaslanderista que la resta que pueda hacer la pésima imagen que Chapman tiene entre los ahomenses.

Rico filón. Como es lógico, los priistas y su candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno se frotan las manos por el papel que está jugando Chapman en la recta final de la campaña electoral. Lo mismo Miguel Ángel Camacho, candidato de Movimiento Ciudadano. Si ya traían críticas duras contra Chapman para pegarle a Morena y PT, ahora parece que les dieron cuerda. Chapman se convirtió en un rico filón, pero algunos señalan que el problema de Osuna Moreno es que las siglas del PRI no le abonan a su proyecto y Camacho está por el mismo estilo.

Cierres. El que empezó a cerrar su campaña por las sindicaturas de El Fuerte es el candidato del Verde Ecologista, Vicente Pico, y el candidato a la diputación local por El Fuerte-Choix, Omar Castro. Ayer lo hizo en San Blas, una de las sindicaturas claves en el triunfo o la derrota. Y lo que sea de cada quien hubo gente. Incluso, hubo líderes de esa sindicatura que se sumaron a ese proyecto de última hora, como es el caso de Ulises Astorga, hijo de Jaime Astorga, expresidente del PRI en El Fuerte, quien recientemente se alió a Gildardo Leyva, candidato de Morena.