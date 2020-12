Billy Chapman va en busca del hueso

Preocupación. Los morenistas que están en el poder comenzaron a mostrar su preocupación de cara a las elecciones del 2021. Con base en lo que califican como “vergonzosa” administración en Ahome, el diputado federal Iván Ayala Bobadilla dijo que Morena pudiera perder las elecciones en este municipio por culpa de Billy Chapman, por sus nulos resultados en el Gobierno municipal y la forma de gobernar del alcalde. Y todavía el alcalde ahomense dice que tiene aspiraciones políticas en las boletas electorales.



Defensor. Milo Ibarra, quien ha mostrado interés por la alcaldía de Ahome en representación de Morena, sin la aprobación de la mayoría de sus militantes porque nunca ha sido de ese partido, no la pensó para defender los resultados de la Cuarta Transformación en la zona rural del municipio. Dijo que la lectura que se tiene sobre la falta de atención a la sociedad ahomense, él la ve diferente y que, por el contrario, los ciudadanos tienen una buena opinión de la 4T en Ahome. Lo que no dice Milo Ibarra es si en su percepción Billy Chapman representa a esa 4T de la que él habla o si esa opinión que él escuchó es solo de Morena a nivel federal y no la del municipio. Con eso de que los líderes de Morena en Ahome se deslindaron de Chapman y de sus acciones desde el principio de su administración. Aclarando amanece.



En busca del hueso. Allegados al alcalde de Ahome, Billy Chapman, aseguran que el viaje a la Ciudad de México, donde ayer firmó convenio con Editorial Trillas, no fue exclusivamente para lograr la reunión con el presidente de la editorial, Fernando Trillas Salazar, sino que aprovecharía el viaje para, luego de brincarse a todas las figuras políticas de Morena en el municipio y el estado, buscar a Mario Delgado Carrillo para pedirle su apoyo para volver a contender por algún cargo. ¿Qué no renegó del partido al principio y dijo que había llegado por méritos propios? ¿Acaso ya se dio cuenta que fue parte de la ola AMLO? Lo interesante sería ver qué ofrece Billy Chapman para lograr ser tomado en cuenta y cómo podrá hacerle para ocultar los errores que han marcado su administración municipal. Ahora sí que sigue haciendo su luchita.



División priista. En el Fuerte dicen que no le sirvió de nada a la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal promocionar a su secretario, Leonel Vea, y a su síndico procurador, Luis Alberto Lugo Gaxiola. Dicen que en las reuniones los priistas ni los toman en cuenta, por el contrario, aseguran que los hacen a un lado para evitar que su mala fama en el gobierno los afecte. Los nombres que suenan entre el tricolor en ese municipio es el de Fabián Cota, actual oficial mayor del Ayuntamiento de El Fuerte, pero hay quienes aseguran que no goza de la estimación de Ramos Carbajal por haber brillado más que los que ella estuvo proyectando en sus eventos oficiales para que la gente los conociera. La que no pierde oportunidad de muestrearse es la directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte, Maribel Vega. Ya sabe lo que es aparecer en las boletas electorales, aunque no haya tenido resultados positivos.



Otros nombres. Para el municipio de El Fuerte se escucha también el nombre del exalcalde Antonio Cota como posible candidato de Movimiento Ciudadano, así como Daniel Valdez, actual presidente del PAS en este municipio, y como independientes el empresario transportista Vicente Pico y el luchador social Jairo Leyva, quien se dio a conocer hace dos años tapando baches en la carretera con recursos propios, según replican los fortenses. La sorpresa es que se escucha mencionar el partido Fuerza Social por México, el cual tiene registro nacional desde el año pasado, pero que hasta ahora se menciona en el norte de Sinaloa con Antonio Castro, conocido en el ámbito deportivo por haber sido gerente de los equipos de Cañeros de Los Mochis, Águilas de Mexicali y Venados de Mazatlán; Castro, dicen, pudiera ser candidato a la alcaldía si este partido llega a penetrar en la entidad.