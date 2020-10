Billy Chapman ya la agarró contra "Mingo" Vázquez

El padrino. Se habla que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, se aferra al “padrinazgo” del diputado federal poblado Ignacio “Nacho” Mier para lograr la candidatura del Partido del Trabajo y Morena con el fin de reelegirse. Dicen que cuando se va a México cada vez que protagoniza un escándalo, va a visitar a Mier ahí o a Puebla, de donde es este. Por eso, cuando salió a relucir la compra a una empresa poblana de un sistema de gestión de calidad por más de 4 millones de pesos solicitada por el director de Inversiones, Paúl Corona, algunos de inmediato se les vino a la mente Mier. La investigación de esa operación está en curso, pero de lo que muchos no tienen duda es de la relación política. De hecho, a Mier le adjudican la invitación a Chapman para que estuviera con Mario Delgado en la última visita a Sinaloa.



Miedo. No pasaron muchas horas para que saliera a relucir el autor para que el logotipo del Deportivo “Mingo” Vázquez fuera borrado de los estadios de Ahome. Ese es nada más y nada menos que el alcalde Chapman. En realidad, Billy ya la agarró contra el líder sindical electricista Domingo “Mingo” Vázquez por dos cosas. La primera: no quiere que agarre vuelo por la competencia en el interior del PT por la candidatura. Segundo: porque trae en su equipo a gente que lo apoyó en la campaña y que después de darles cargo en la administración los corrió en forma inesperada. Los primeros embates del alcalde Chapman contra “Mingo” Vázquez es que algunos funcionarios amenazaron a líderes de colonias y sindicaturas de que si le daban el respaldo a este, ya no iban a recibir apoyos del Ayuntamiento.



Cargo partidista. Por conveniencia o no, pero las simpatías de Deisy Judith Ayala sobre el gobernador Quirino Ordaz Coppel le han dado resultados: ahora tomó protesta como secretaria de Intervención Social del Comité Directivo Estatal del PRI. Esa fue una de las novedades que dejó el líder estatal del tricolor Jesús Valdés en su estancia de media semana en Ahome y de frente al proceso electoral del 2021. Desde un principio del sexenio acomodó su actuar para agradar a Ordaz Coppel y lo logró: la nombraron directora de un plantel del Conalep. Ahora le dieron esa responsabilidad partidista. Lo que no se sabe es si con este nuevo cargo partidista va a dejar o no la dirección del Conalep.



Relevo. Dicen que el regidor priista Raúl Cota Murillo va a tomar protesta hoy como presidente de la Fundación Colosio. Esto es parte de los movimientos internos en el PRI de cara a la definición de las candidaturas y luego la elección en el 2021. Cota Murillo es uno de los allegados al exalcalde Álvaro Ruelas Echave.



El rechazo. El diputado local de Morena Juan Ramón Torres Navarro es el primero de los que empezó a recibir el rechazo de los ahomenses tras su intención de regresar con ellos para que lo respalden en su aspiración a la alcaldía de Ahome. Después de dos años, Torres Navarro se acordó que existían los vecinos de El Chorrito, de la sindicatura de Topolobampo. El legislador en su campaña les ofreció el cielo y las estrellas, pero cuando obtuvo el cargo ya ni los contestó las llamadas. Ahora quiere regresar, pero lo mandaron por un tubo.



Puro susto. Una broma de mal gusto fue como tomaron los fortenses el ofrecimiento del Partido de la Revolución Democrática la candidatura a la alcaldía a Víctor Manuel Sarmiento, a quien ya lo quieren rebautizar en su apodo. En lugar de “El Semas” por el de “El Chapulín”. Algunos centraron su atención en lo dicho por el propio Sarmiento: que les puede dar un susto a los otros partidos. No puede llegar a más, dicen.