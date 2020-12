Billy Chapman ya no halla cómo justificar clausura de Mi Salud

Mentiras. El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, ya no halla cómo justificar la clausura a la clínica Mi Salud, tanto así que otra vez recurrió a las mentiras acostumbradas ante la prensa al decir que tuvo un acercamiento con representantes de la empresa para exponer la falta de licencia de uso de suelo, con quien trató una “oportunidad” de 30 días para solventar ese problema, pero que el acuerdo nunca se concretó porque esa persona nunca volvió. No dice nombres por supuesto, porque nadie de Mi Salud o representante legal o abogado saben nada de ese acercamiento. ¿O a Billy Chapman no le importa seguir faltando a la 4T (dicen que no mienten ni traicionan? ¿O de plano qué clase de asesores tiene y cómo le informan?

Cambios en Japama. Aunque trascendió que hoy podría asumir la gerencia de Japama el actual director de Innovación, Paúl Corona, la incógnita podría despejarse al confirmar el alcalde Billy Chapman que son tres personas las que salen de Japama. Aunque no dio nombres, Guillermo Blake anda enfrascado solventando los señalamientos de la auditoría y hoy se vence el plazo. Luego circuló desde temprano que a la gerente comercial de Japama, Karla León, la destituyeron por entregar un currículum falso. Según las redes sociales, la exfuncionaria muntió al departamento de Recursos Humanos de la paramunicipal. Con documentos argumentó que tenía una licenciatura, una maestría y experiencia laboral en una gerencia de empresa privada, pero resultó ¡falso! Además, corrió como reguero de pólvora la suspensión laboral del subgerente de facturación de Japama, Jesús Ortega, por haber incrementado la tarifa a los usuarios durante tres meses. Resulta que el funcionario de Chapman facturó por tres periodos a los usuarios de 25 a 30 metros cúbicos por recibo, cuanto la medida base es cobrar 20 metros cúbicos. Debido a reclamos, se revisó y se suspendió al funcionario. En redes sociales, los usuarios pidieron el cese de inmediato, pero ahí mismo dijeron que el titular de Didesol, Marco Contreras Bringas, ya le tiene un espacio en la nómina de esa dependencia. Mira pues...

Sorpresa. Gran sorpresa provocó el grupo intercamaral de Los Mochis al respaldar ayer, públicamente, las aspiraciones del actual presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, Jorge López Valencia, para contender por la alcaldía de Ahome. Los representantes de los empresarios de la zona norte de la entidad dejaron en claro que aunque López Valencia aún no tiene partido, tiene cualidades de sobra para contender por la alcaldía. El empresario dijo que ya pasó el tiempo de sólo criticar a las administraciones, que ahora sí va a actuar. ¡Se puso bueno en Ahome!

Encuestas. Desde este fin de semana, los teléfonos celulares y domiciliarios en toda la zona norte no han dejado de sonar para realizar encuestas políticas. ¿Por qué escogen los mismos números de personas que no quieren contestar encuestas? De los que se atreven a contestar, dicen que si a la primera obtienen la respuesta deseada, el nombre de su personaje, dan por terminada la llamada. La promoción se pasó este lunes a las redes sociales con mensajes como: “Imelda Castro en la encuesta es la respuesta” o “Cuando te pregunten en la encuesta, Gerardo Vargas es la mejor propuesta”. Lo interesante en esta segunda publicidad de Facebook es que la firma es de Código Sinaloa, pero en letras chiquitas dice que es propaganda dirigida a la militancia de Morena en el estado de Baja California.

Otro informe. En la ola de informes legislativos de los diputados de Morena, ayer le tocó el turno a Cecilia Covarrubias, quien representa al quinto distrito de Ahome. Lo curioso es que pese a la publicidad de una transmisión en vivo, no funcionó como se esperaba. Fue interrumpido constantemente por el Himno Nacional Mexicano y por un mensaje en inglés emitido por una grabadora automática, seguramente de alguna falla tecnológica que no fue subsanada a tiempo, por lo que la ciudadanía no pudo escuchar nada, al menos no en Facebook.