Binge-watching, binge reading

En el 2014 ocurrió curioso y exitoso experimento en el campo editorial norteamericano: el editor Sean McDonald, de Farrar, Straus and Giroux, le propuso al escritor norteamericano Jeff VanderMeer publicar los tres libros que componen su trilogía Southern Reach en un plazo no mayor de ocho meses.Así que comenzaron en febrero de ese año con Aniquilación, siguieron en mayo con Autoridad y finalizaron en septiembre con Aceptación. El resultado fue interesante: el primer libro, que tuvo unas ventas bastante aceptables, fue aplaudido por la crítica y ganó un par de premios en el campo de la ciencia ficción y fantasía, y el horror. Y por esos “logros”, los capítulos dos y tres de la trilogía lograron colarse en las listas de lo más vendido de ese año. Dicho éxito acabó “arrastrando” al primer capítulo, que había quedado un poco “atrás” en cuestión de ventas. McDonald dejó claro que la idea tras tan ‘acelerada’ publicación estuvo inspirada por Netflix y su afamado: “binge-watching” ¿Qué es eso? El término se utiliza para referirse al hecho de que Netflix suele “subir” en sus servidores una serie completa desde el primer día. Nada de un capítulo por semana o uno por mes. Por tal razón, los espectadores pueden ver una serie completa en plan “maratón”. McDonald quiso probar si ese “completar compulsivamente” una historia seguía funcionando en la literatura. Y escribo “seguía,” pues la llamada “novela por entregas” del siglo XIX, que entregaba un capítulo de una novela cada semana y fue la precursora de la radionovela, la telenovela y, sí, las series de televisión, ya habían demostrado que, al menos en lo económico, era bastante rentable el contar una historia “a cuenta gotas”. Solo faltaba probar que eso mismo sucedería con novelas completas. Que los lectores tomarían cada novela como si fueran las “temporadas” de alguna serie televisiva y el interés por “saber la historia completa” en el menor tiempo posible lograba el milagro de tener un éxito de crítica y de ventas al mismo tiempo. Eso fue lo que sucedió con la trilogía Southern Reach, que relata la historia del Área X, una zona de catástrofe medioambiental de posible origen extraterrestre, que es explorada por varios agentes de la agencia estatal Southern Reach, revelando con cada misión parte de sus secretos a la par que sufren las consecuencias. Con ese éxito, McDonald y la también editora Emily Bell, lograron la creación de la división MCD/FSG, parte de FSG Originals que ambos iniciaron en el 2011. Además de vender en tiempo récord los derechos para que adaptaran la trilogía Southern Reach en el cine.Y el primer y, al parecer, único capítulo de la saga se estrenó el pasado 23 de febrero en Estados Unidos y Canadá: Aniquilación, escrita y dirigida por Alex Garland. Cinta que quizá no tuviera el impacto en taquilla que su productora, Paramount, deseara, pero ahora forma parte de otro curioso experimento.