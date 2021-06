Blindan el estado para garantizar comicios tranquilos a todos los sinaloenses

Plan de seguridad. Los tres niveles de gobierno y las autoridades electorales ya acordaron un plan. Se trata de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los sinaloenses para que acudan en paz a emitir sus votos en la jornada electoral de este domingo. Ejército, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, el INE y el IEES se declararon en sesión permanente para atender todo lo relacionado a la buena marcha de las votaciones. Se acordó instalar tres centros de mando y estarán en Mazatlán, Culiacán y Ahome. Estos comicios serán los más vigilados en la historia de Sinaloa. Desde el aire con drones y por tierra con unidades del Ejército y Marina así como de la Guardia Nacional y Policía Estatal establecerán operativos especiales que tendrán como objetivo evitar que se obstaculice a los ciudadanos el acudir a sus respectivas urnas a ejercer su voto. La mesa de trabajo permanente instalada ayer tiene como objetivo el dar seguimiento puntual a todos los acontecimientos que se sucedan en la jornada electoral. Se pretende dar respuesta rápida a toda clase de llamados de la ciudadanía que señale causas que busquen entorpecer la jornada. Desde ayer se pudo observar en Mazatlán una intensa presencia de los cuerpos de seguridad.

No a los violentos. Hay quienes le apuestan a desalentar la participación ciudadana. Esos que echaron mano de los violentos para amenazar, para agredir, para enviar mensajes con la intención de sembrar el miedo. No se debe permitir que una minoría como son esos violentos se imponga por encima de una mayoría que somos la gente de paz. Con una lluvia de votos se podrá sepultar toda intención insana, enfermiza, que creyó que con violencia se puedan lograr objetivos. Se equivocan. Y tan solo por ese hecho no tienen derecho a ser considerados de confianza para los ciudadanos.

¿Qué sucede en Concordia? Lo sucedido a un candidato a la alcaldía de Concordia el miércoles pasado es delicado. Él se encontraba en la casa de un expresidente municipal. Hasta ahí llegó un grupo de delincuentes. Lo amenazaron y agredieron. No fue necesario llevarlo a ningún hospital. Fue la segunda ocasión que esos delincuentes lo intentaron persuadir. Son los mismos que provocaron que una candidata decidiera abandonar la contienda. Son los mismos que amenazaron a la orilla de un río al exalcalde de afiliación panista. Efectivamente, hay temor entre los concordenses. Y lo peor pudiera ser que basado a ese temor sembrado se levante con un “triunfo” el que los delincuentes quieren. Pobre Concordia.

El mensaje llega de otro lado. La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no es cualquier cosa. Y menos que sea el lunes, un día después de las consideradas más grandes e importantes elecciones en el país. Si se permite una jornada electoral violenta. Harris la conocerá de primera mano y casi presencial. No hay nadie que coma lumbre. O calman a los violentos o los calman. Previo a esta visita, ya le enviaron sus mensajes correspondientes al presidente López Obrador. El primero vino desde el mismísimo Joe Biden, nada de desaparecer los apoyos a organizaciones civiles que combaten la corrupción en el mundo. Y el diario influyente The Washington Post adelantó uno de los tema que seguro tocará Kamala Harris. Quien sepa leer entre líneas sabrá que esta elección también le interesa a Estados Unidos. México es su vecino más importante, su socio comercial y a quien acaba de donar 2.5 millones de la vacuna AstraZéneca. ¿A cambio de qué?