Dicen que el exalcalde interino de El Fuerte Antonio Cota empezó una operación política para forman un bloque antialcaldesa

No se le da. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no le atina a ninguna. Aunque sus acciones sean buenas siempre las echa a perder por su protagonismo y porque sus incondicionales, entre ellos sus asesores, no dan con bolas tanto en lo jurídico, político y ni se diga de comunicación. La última es que anunció una inversión de dos millones de pesos para mejorar la presión del agua potable en la ciudad, lo que nadie puede regatearle, ya que el servicio desde que tomó posesión va de mal en peor. De hecho, para lavarse las manos de esto, dijo que recibió la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome en desastrosas condiciones técnicas, administrativas y financieras. Algunos dicen que no le salen las cuentas en esto porque si aduce que la Japama estaba en esas condiciones, cómo se explica que el servicio estaba mucho mejor en las pasadas administraciones que el que otorga en estos momentos. Los casi dos años de asumir el poder se le han ido en escándalos, pleitos y en otorgarles privilegios a los suyos en la Japama, pero el servicio es de tercer mundo. ¡Que ganas de enredarse todos los días con discursos inconsistentes ante la opinión pública!



Mutis. Por cierto, se les acabó el show mediático a Chapman y a su asesor jurídico Moisés Cadena luego de que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, Javier Soliz, anunciara que estudian la posibilidad de cobrarle a la Japama el derecho de operación de la planta de Las Isabeles ubicada en terrenos fortenses. Chapman, Cadena y el gerente general de la Japama, Guillermo Blake, a quien toman solo de figurín, andaban muy movidos para aparecer como los redentores de la ley cobrándole a la Japaf el servicio que otorgan a Tepic y Jahuara, de El Fuerte, desde hace 20 años. El genio que le vendió la idea a Chapman no reparó que mediáticamente se le iba a revertir, lo que está ocurriendo. Tras conocer las condiciones del pleito, muchos llaman “una niñería” la acción de Chapman, Cadena y compañía. Incluso, algunos aventuran a decir que Ahome podría poner de su bolsa en lugar de salir con saldo favorable en ese litigio contra El Fuerte.



La toma. De principio, muchos se extrañaron que un grupo de productores de trigo del Valle del Carrizo tomaran ayer la caseta de cobro de San Miguel con la demanda de que la empresa Multigranos de Carlos Ramírez les pague la producción que hace más de un año le entregaron. Y es que no veían razón del movimiento porque está avanzando la conformación del fideicomiso para la obtención de un crédito para saldar ese adeudo millonario. No hay signos de entorpecimiento de ese proceso ni que Ramírez se haya echado para atrás en esa vía para resolver el problema como para la manifestación que realizaron personas ligadas a Morena y al coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, Jaime Montes. Algunos señalan que en lugar de contribuir a que el proceso siga, lo que se puede provocar con esas acciones es que alguien lo agarre de pretexto para romper las negociaciones. Lo peor sería que los líderes en la toma de la caseta lo hagan en forma premeditada.



La finta. Se habla que sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de ser candidato del PRI a la presidencia municipal, el exalcalde interino de El Fuerte Antonio Cota inició la operación para formar un bloque antialcaldesa Nubia Ramos. O en el mejor de los casos negociar posiciones a la hora de la repartición de las candidaturas en el tricolor fortense. Cota ya le cayó el veinte de que Ramos tiene el control total del PRI, por lo que el que ella quiera va a ser el candidato a la alcaldía. Al viejo estilo, dicen que si el también exsíndico procurador no logra nada en el PRI, se va a otra opción política. Pragmático, pues.