Bloques y contradicciones en Morena

No están aún en funciones, pero ya toman decisiones, dan conferencias de prensa, anuncian proyectos y equipos, y cometen yerros; nos referimos a alcaldes y legisladores electos por Morena y sus aliados (PES y PT). En Sinaloa ha habido de todo, desde propuestas y discursos fuera de lugar, como algunas declaraciones de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde electo por Culiacán, la capital de Sinaloa, donde el futuro alcalde, un día sí y otro también, confirma que no está informado ni preparado en temas y problemas que le tocará resolver.Les urge aprender, rodearse de gente capaz, no solo de quienes les aplauden y son sus incondicionales, requieren tener menos arrogancia y reconocer que la victoria les agarró desprevenidos, que necesitan saber escuchar, convocar a expertos y no guiarse por ocurrencias. No deberán creer que porque ganaron la elección saben gobernar, y menos suponer que son expertos o que siempre tienen la razón. ¿O no?Otro caso es Billy Chapman, alcalde electo por Ahome, quien ganó por AMLO, pero no tiene ninguna identidad con Morena. El futuro edil presume más su desempeño en los gobiernos del PRI y su trabajo al lado de connotados tricolores, como la familia Ortiz Mena; pero más allá de ello, no se le conoce ninguna propuesta congruente para el desarrollo de Ahome, ni idea que sirva para generar obras y el crecimiento del municipio que dirigirá. A Chapman la victoria lo sorprendió, al extremo que no tiene idea aún de que va hacer en el municipio que gobernará; aparte de las inconsistencias y contradicciones de algunos de sus discursos. ¿O no?El caso de los legisladores locales de Morena también es de llamar la atención, serán mayoría en el Congreso del Estado, sin embargo, en gran parte de ellos prevalece la inexperiencia y falta de perfil. No tienen trayectoria política ni formación, salvo excepciones, como es el caso de Graciela Domínguez, quien, acertadamente, será su coordinadora. Lo grave es que a la mayoría no se les ve preocupados por aprender, ni están dando pasos para —sumariamente— tratar de enmendar su escasa formación legislativa. Cierto es que en el PRI, muchas veces llegaron legisladores ineptos, pero, se supone que Morera haría la diferencia, y no repetiría los excesos y errores del tricolor.Por cierto, hablando de excesos, dicen, que muchos de Morena están inconformes con que les bajen las prerrogativas, critican el derroche de los gobernantes del PRIAN, pero varios legisladores y funcionarios quieren seguir ganado bien, y aunque lo dicen en los pasillos, porque no se animan a contradecir a AMLO, no quieren que les reduzcan sus prestaciones. ¿Será?Otro exceso es que muchos están perdiendo piso, ya los mareó el poder, aún sin llegar al cargo, se comportan como los políticos tradicionales que antaño criticaban, el poder los iguala y los vuele arrogantes, no contestan el teléfono ni a los activistas que les apoyaron, menos al ciudadano común, solo quieren codearse con poderosos y que les hagan “caravanas”, desde hoy quieren ser llamados por su cargo, y no por su nombre. ¿Será?Más allá de los excesos, los bloques empiezan a formarse entorno a los aspirantes a figurar como candidatos a gobernador; al viejo estilo, no asumen un cargo y ya están pensando en el que viene. Se sabe, cuando menos, que Rubén Rocha Moya y Jesús Estrada Ferreiro, cada quien por su lado, ya se disputan el liderazgo. ¿Será?