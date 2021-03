Boletín informativo de AARFS, A. C.

Amigo Agricultor: en AARFS A. C. te invitamos a contratar tu maíz con nosotros, con precios al día de hoy de 5 mil 122.00 pesos por tonelada, con un precio mínimo garantizado de 231 dólares por tonelada con pronto pago, ciclo Otoño - Invierno 2020-21. Ven a tramitar tu documentación, para más información llama al teléfono (668) 812-3349 o acude a nuestras oficinas. ¡No te quedes fuera de nuestro programa de comercialización!.

Los productores de frijol se encuentran a la espera de la apertura de ventanilla para poder iniciar con el trámite del subsidio que otorgará el gobierno del estado de Sinaloa, con el cual se apoyará con los costos de hasta 30 días de almacenamiento, conservación y aseguramiento del grano hasta 59.00 pesos por tonelada, siempre y cuando los productores demuestren con certeza documental que el grano haya sido previamente almacenado por un período similar en las bodegas autorizadas por la SAyG del estado de Sinaloa para tales efectos. Cabe mencionar que el volumen máximo del programa será de 25 mil toneladas o hasta agotar presupuesto del subsidio.

Respecto a precios de mercado, los precios del frijol en la región se han mantenido estables y atractivos a pesar de la tendencia a la baja en consumo que se ha presentado históricamente en las épocas de la cuaresma. Asimismo, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), registra en las centrales de abastos de Guadalajara y del DF-Iztapalapa cotizaciones en niveles de 34 y 40 pesos respectivamente.

El USDA reportó fuertes compras de maíz por parte de China esta semana, el clima ha mejorado en Sudamérica y en EUA, por lo cual el precio internacional del grano sigue manteniendo su canal de tendencia lateral, contando con ligeros repuntes y caídas los cuales no han roto resistencias ni soportes significativos. El contrato Julio/21 cerró la semana en un precio de 212.10 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta las nuevas bases de 38 USD, y un tipo de cambio FIX de 20.48 nos da como resultado un precio de 5 mil 122 MXN por tonelada. En cuanto al trigo harinero, ha tenido una tendencia a la baja ya que las principales zonas productoras cuentan con clima favorable y no ha se han reportado compras importantes, el mercado no encuentra soporte para elevar su precio, el futuro Julio/21 está en 227.54 dólares por tonelada, que si tomamos en cuenta bases de 27 USD, nos da como resultado un precio de 5 mil 213 MXN por tonelada.

Con el objetivo de informar a los actores de la cadena productiva de frijol, sobre la importancia, avances y retos para la autosuficiencia y sostenibilidad del grano de frijol en México, se llevará a cabo el Simposio Nacional de Frijol del lunes 22 al viernes 26 de marzo, dirigido a productores, técnicos, investigadores, académicos, agroindustriales, empresas productoras de semillas y público en general. Este evento es totalmente gratis y 100 % en línea. Para registrarse acceda a la liga: https://simposiofrijolparamexico.com/

Esta semana AARFS A. C. tuvo participación en EXPORCERES 2021 a través de nuestro equipo de investigación agrícola, el cual participó en el taller de Experiencias locales en Agricultura de Conservación y Maquinaria Agrícola. En esta ponencia, se impartieron temas como: agricultura de conservación, experiencias locales, sistemas validados, así como el uso de maquinaria de mínima labranza, entre otros.