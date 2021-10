HISTORIA EN EL DEBATE

25 de octubre de 1971

Reanudan clases en la prepa. El alumnado de la Escuela Preparatoria de Los Mochis volverá hoy a las aulas, anunciándose para este mismo día una asamblea en la que decidirán si habrá nuevos paros de protesta contra las autoridades de la UAS. Dirigentes estudiantiles informaron que se está preparando una manifestación pública y que será en la asamblea cuando se acuerde la fecha y demás aspectos de la manifestación. La huelga contra el rector, licenciado Gonzalo Armienta Calderón, se extendió por todo del estado, en las escuelas dependientes de la UAS.

Drástica medida contra vendedores de flores. El alcalde Ernesto Ortegón impuso drásticas medidas a los vendedores de flores procedentes del sur del país, después de una protesta formulada por los dueños de florerías locales de una desleal competencia y de invasión de mercado. La protesta fue presentad a través de los directivos de la Canaco, a raíz de las quejas de que el mercado local había sido invadido y eran objeto de desleal competencia por gentes de Guanajuato y Michoacán.

Bombardean capital india. Nueva Delhi. Artillería paquistaní bombardeó Agartala, capital del territorio federal oriental indio de Tripura, fronterizo con Paquistán. Los proyectiles cayeron en la parte central de la ciudad a las ocho de la noche, hiriendo a seis personas, una de la cuales murió poco después. Con obuses causaron desperfectos a 40 casas. La radioemisora oficial india anunció que el ejército paquistaní está construyendo fortificaciones a lo largo de la frontera internacional, en Tripura.

Agartala se encuentra a seis kilómetros de Paquistán. Un informante destacó que las actividades paquitanís constituyen una violación de los acuerdos que prohíben a las tropas regulares indias y paquistanís, establecerse en una zona que se extiende hasta ocho kilómetros de la frontera. La ministra india Indira Gandhi, se encuentra en una gira por occidente, a fin de explicar la crisis indo-paquistaní.

Shower para Lorena Félix. La guapa señorita Lorena Félix Gutiérrez presidió un agasajo que un grupo de distinguidas damas le ofreció para despedirla de la soltera, ya que su boda con el ingeniero Jorge Alberto García López está anunciada para el mes de diciembre. Lolys de Félix, Isabel de Félix, Maleni de Ruiz y Rosalina de Félix fueron las amables anfitrionas que se encargaron de atender espléndidamente a las asistentes. La novia recibió regalo en efectivo y escuchó parabienes de las amistades reunidas.

25 de octubre de 1996

Homenaje a ilustre sinaloense. El nombre del gran jurista Genaro Estrada fue grabado con letras de oro en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en homenaje de reconocimiento como precursor de la política exterior mexicana. En especial, al diplomático sinaloense se le recuerda por ser el fundador de la doctrina Estrada, de autodeterminación de los pueblos, que rechaza cualquier injerencia del gobierno mexicano en asuntos internos de otros países. El homenaje se hizo precisamente el día 24, en que la ONU cumplió 51 años de su fundación.

Coparmex defiende a Rivera. México, D.F. El presidente de Coparmex, Carlos Abascal, defendió la posición de la Iglesia católica, condenando las críticas que han vertido en contra del arzobispo primado de México, Norberto Rivera. Abascal aseguró que las declaraciones de Rivera fueron meramente de tipo doctrinal, no una aseveración política, porque no hace alusión a algún caso concreto del gobierno. “Yo no encuentro en el discurso de Rivera, nada relativo a una invitación a la desobediencia civil”, señaló.

China practica una invasión. Beijing. Fuerzas de la Armada, Ejército y Aviación de China realizaron prácticas de desembarco en una isla bien defendida, en el curso de maniobras militares recientes. Un periódico suministra escasos detalles de los ejercicios, excepto que tuvieron lugar en la región militar de Cantón, la más meridional del país. La versión dice que las fuerzas militares del país no han desistido de preparativos para un eventual ataque a Taiwán, considerada una provincia rebelde.