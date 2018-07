Bonito mensaje de Manny a los Orioles

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Solo improbables, no hay imposibles”… Anónimo.-Ha sido una histórica negociación, esta de Manny Machado. Y continuará. Porque durante los tres meses que faltan de temporada, playoffs y Serie Mundial 2018, estará ese miamiense en exhibición a ver quién dará más.Los Yankees insistirán en firmarlo como agente libre, si como se espera, los Dodgers lo dejen ir, después que los ayude a subir a la postemporada.Los Dodgers les dieron a los Orioles cinco jovencitos por él, y tendrán que pagar cinco millones 500 mil dólares de los 16 que cobra por la temporada. En Dodger Stadium necesitan a Manny para aumentar su ofensiva, pero aún más, para evitar que se lo llevaran los Diamondbacks, quienes mantienen con ellos extrema lucha por el primer lugar del oeste.Manny sorprendió a todos con un sentido mensaje de despedida que envió a los Orioles a través de las redes sociales…: @machados13 “Para mi familia de Baltimore. He pasado los últimos días tratando de establecer cómo voy a decirles adiós. Y no es fácil. Llegué a esta organización a los 17 años de edad, y en estos últimos ocho años he vivido una experiencia que excede a cualquier maravilla que pude imaginar. Tanto en las buenas como en las malas experiencias, ustedes me ayudaron, tomando a un muchacho de Miami para convertirlo en uno de la casa de los Orioles. He disfrutado estos años aquí, y todos ustedes han sido autores en gran parte de esa felicidad. ¡Thank you, Birdland. You are forever in my heart! Ha sido una bendición de Dios ponerme el uniforme de los Orioles de Baltimore todos los días. Para la familia Angelos y para Dan Duquette, gracias por hacer mi sueño realidad. Para Buck Showalter y todos los coaches, gracias por la dedicación para hacer de mí el mejor pelotero y el mejor compañero de equipo que podía ser… No estaría donde estoy ahora sin todos ustedes. Para mis compañeros de equipo, hemos compartido algunos increíbles y gratos momentos que recordaré por siempre. Schoopy, te quiero mucho y ya sé tú cargarás la antorcha”.Much love always,Manny #13Y los fanáticos y el beisbol te adoran ti, Manny.RETAZOS.- ** Dicho por Manny Machado…: “Pude ser personalmente feliz durante toda mi vida profesional en Baltimore, pero creo necesario poner las facultades que me dio Dios al servicio de una causa ganadora. En el profesionalismo, uno tiene que tratar de ganar por todas las vías posibles”… ** Anoche, con récord de 54-43, jugaban los Dodgers en Milwaukee, y con 53-45, los Diamondbacks recibían a los Rockies. O sea, cualquiera puede ganar... ** Buen grupo de agentes libres puede formarse el año que viene encabezado por Machado, Mike Trout y Bryce Harper. ¿Cómo irán a hacer para pagarles?… ** Volverán a insistir por Manny, Cachorros, Diamondbacks y Yankees… ¡Yo qué te digo!Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.