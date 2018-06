Boone, mejor que Torre; Torre, mejor que Lasorda

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Los bigleaguers de ahora se sienten atletas en un más de un 30 %, y un 70 % actores de la televisión... Los de antes, se sentían 70 % atletas y no más de un 30 % actores de teatro”... Pacomio.-Hoy es día del correo. Ojo…: ¡¡Por favor!! no puedo contestar a quienes no dicen desde cuál ciudad o población escriben.Jesús R. Moreno M., de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuando reanudan un juego, suspendido días o semanas antes, tienen que ser los mismos jugadores? Y si en la primera parte han sacado a alguno, ¿puede volver a entrar a ese juego?”.Amigo Chucho…: Ese juego debe seguir como si no se ha interrumpido. Las mismas reglas.Aurelio Colunga, de Matamoros, Tamaulipas, pregunta…: “¿La influencia de la Major League Baseball Writers Association serviría ante el comisionado para elegir a Pete Rose al Hall de la Fama?”.Amigo Yeyo…: Lamentablemente, no es nuestra misión.José M. Ugarte M., de Maracay, pregunta…: “¿Votaría por Max Scherzer para el Hall de la Fama si se retirara hoy?”.Amigo Pepe…: No podría, porque habría que esperar cinco años, según el reglamento.Edwin Alcalá de Maturín, pregunta…: “¿Aaron Boone se convertirá en una especie de Joe Torre, sentado en espera de los jonrones? Digo por los poderosos jovencitos del roster. ¿Es buen mánager Boone?... Y ¿por qué Denis Martínez no llegó al Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Ed…: A Boone le agrada hacer jugadas, que no era el caso de Joe Torre. Y sí, considero al muchacho con tremendo porvenir como mánager. Cualquiera, menos Tom Lasorda, es mejor que Torre… En cuanto a Dennis, su récord es parecido al de Juan Marichal, quien sí está en Cooperstown, 245-193, 4.45, en 23 años. Juan, 243-142, 2.89, en 16 años. En victorias supera al quisqueyano por dos, pero sufrió 51 derrotas más y también terminó con efectividad más alta. Pero lo que se tomó en cuenta para elegir a Juan Marichal fue con quiénes tuvo que enfrentarse día tras día, Bob Gibson, Don Drysdale, Sandy Koufax and Co.Gladomín Anaya, de Lisboa, pregunta…: ¿Por qué Dominicana, Puerto Rico y Venezuela no juegan una temporada de seis meses en el verano, como México?”.Amigo Chomín…: Ninguno de esos tres países tiene los peloteros apropiados y necesarios para armar siquiera ocho rosters en cada caso, y no hay dónde pedir auxilio, ya que las actividades en Grandes Ligas, las Menores y Japón absorben todo lo bueno que hay. México es un caso especial por la gran cantidad de buenos jugadores nacionales que puede utilizar. No obstante, para su liga grande de verano tienen que importar, pero ellos ven en acción cada año a 15 ligas profesionales, algunas de muy buena calidad, como la Norte de México.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.