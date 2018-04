Botas y sombrero para el ‘góber’ Quirino Ordaz

¡Una más! A quien al parecer no le gustan los eventos agrícolas y ganaderos es al ‘góber’ Quirino Ordaz Coppel, quien una vez más anunció su presencia a uno de ellos y los dejó plantados enviando como siempre a un representante. Algunos ganaderos señalaban que su ausencia pueda deberse a que no ha de tener sombrero y botas, por lo que urge un proveedor que pueda ponerlo a la moda cuando se trate de ir a la Unión Ganadera Regional de Sinaloa. Interesados, favor de comunicarse al teléfono (667) 758 01 00.El director general de Servicios Públicos Municipales en Ahome, Mario Augusto Monreal Loera, necesita a un buen vigilante que no tenga broncas con chambear las 24 horas en las inmediaciones de la colonia Burócrata en Los Mochis, pues la gente se hace la desentendida y agarra de basurón las calles del sector popular. Interesados en la chamba pueden llamarle directamente al funcionario municipal al teléfono (668) 816 4009.Se solicita un hipnotizador que sea de los mejores y que logre cambiar el chip de una persona, para ver si así se logra que las autoridades correspondientes se pongan las pilas en la reparación del alumbrado público que está dañado y que deja a oscuras a muchas zonas del municipio.Si crees poder con el paquetito échale la llamada directamente al chaca de Obras y Servicios Públicos, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono (687) 871 87 09.Se requieren unas pastillitas para la memoria para ver si de esta manera los empleados del Ayuntamiento se acuerdan de recoger la basura en el sector Los Olivos, de la sindicatura de Alhuey, Angostura, donde, según dicen, desde antes de Semana Santa no van por los desechos de las casas. Si deseas donar unas pastillas o sabes dónde conseguirlas, márcale de volada al ‘dire’ de Obras y Servicios Públicos, Álvaro Camacho, al (697) 734 00 40.Si alguien ha visto al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) avísele que por los rumbos de la Isla de la Piedra están apareciendo lobos marinos muertos. Los animales están sobre la playa y debido a su estado de descomposición generan un mal olor que ahuyenta a los bañistas. La misma situación ha ocurrido en las playas de Mazatlán y hasta el momento el delegado Pedro Luis Morales no ha emitido una explicación sobre este suceso. Si anda por la playa y se encuentra con algún animalito muerto, marque al 01 669 981 3211 y ponga a chambear a los inspectores de la dependencia.