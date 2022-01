Braille, una luz en la oscuridad

audima

Me ha tocado caminar por la vida bajo un mundo de oscuridad que llena mi sentir de temores, ansiedad, tristezas, angustias e incertidumbres. No solo por la condición que presento, sino por el hecho de encontrarme con barreras que a cada paso limitan mis sueños, porque, aunque te sea imposible de creer, tengo muchas metas que anhelo cumplir, solo que en ocasiones las posibilidades de realizarlas son casi nulas, porque he tenido que aprender a vivir potencializando otros sentidos distintos al que ustedes en su mayoría como sociedad utilizan el sentido de la vista.

Llenado su mundo de imágenes, expresiones y contextos que desde mi repertorio se vuelve una situación compleja, teniendo que confiar plenamente en quienes me rodean para entenderla y vivirla como ustedes, empezando por confiar en mi familia para después convivir con una sociedad que hasta la fecha ha crecido y ha aprendido a comunicarse de manera cotidiana mediante todos sus sentidos, dando por hecho que muchas cosas yo las entiendo igual. No te juzgo, porque entiendo que quizá ignoras muchas cosas de mi mundo como yo del tuyo; sin embargo, tu empatía, confianza, apoyo, motivación y necesidad de aprender juntos a comunicarnos, es lo que fortalece mi sentir y engrandece tus virtudes como sociedad.

Se preguntarán por qué esta vez inicio con una historia así. Uno de los motivos es hacer referencia que hoy 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, fecha que coincide con el nacimiento en 1809 de Louis Braille, creador del sistema de escritura y lectura táctil. Además de crear conciencia y sensibilizar sobre las situaciones que enfrentan las personas con ceguera o disminución severa en su agudeza visual.

Ellos quienes han teniendo que adquirir a lo largo de la historia diversas alternativas que les fueran funcionales dentro de cada uno de sus contextos, sobre todo en el ámbito escolar, donde han tenido que enfrentar diversas barreras de aprendizaje y no solo por su condiciones como tal, sino por las estrategias que como sistema educativo o pedagogía docente se les brindaba, hasta el punto de llegar a utilizar entre esas alternativas el sistema de escritura Braille que permite mediante el uso de celdas de seis puntos en relieve, las organizadas en dos columnas de tres filas, obtener combinaciones diferentes para representar letras, signos de puntuación, números, símbolos matemáticos, música, entre otros. Lo cual ha favorecido a la adquisición de conocimientos no solo pedagógicos con el uso de los libros Braille, sino también el ejercer de manera plena sus derechos, mediante el acceso a una sociedad que esta favoreciendo la inclusión y empatía día con día.

Motivos… Tengamos presente en todo momento que ante cualquier condición de vida como ser humano, el punto medular para favorecer un proceso de desarrollo integral parte de convertirnos en una sociedad activa, conocedora de las necesidades de los demás, que permita fortalecer, motivar, respetar su integridad y acompañar a quien más lo necesite.