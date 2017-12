Brillan las estrellas del softbol

El pasado sábado estuvimos en el campo de softbol de la colonia San Pedro, allá en el Bajío, donde orgullosamente me crié, donde de chamaco corría y mi nana Emilia (q.e.p.d.) cuidaba que no me pasara nada. Ahí donde se jugó al softbol en los años 90, hace más de dos décadas. Ahí, en ese terreno de juego que ha sido testigo de grandes emociones y el cual ha sido sede de eventos estatales y juegos de liga y de gran nivel de competencia.Ahí se realizó el Juego de Estrellas de la Liga de Tercera Fuerza que organiza la Nueva Era, es patrocinado por el ingeniero Amílcar Angulo y lleva el nombre de la pelotera Gloria Emma Cázarez López. Se vivió una gran fiesta deportiva, donde peloteras de la talla de Rosita Castro, Paola Aguilar, Cassandra Cruz y Karolina Arévalo Ureta brillaron en las pruebas de campo.Después del encuentro, que estuvo sumamente entretenido con grandes jugadas, atrapadas y batazos, las peloteras estrecharon sus lazos de amistad, quienes donaron un juguete cada una para rifarlos entre sus mismos hijos que asistieron a este duelo de media temporada. Fue un gran convivio, donde queda de manifiesto de nueva cuenta que el softbol nos une.El 2017 fue de grandes logros, y la Liga Nueva Era tiene grandes proyectos para el 2018, y todo en beneficio de nuestro softbol. ¡Enhorabuena, muchachas, y que sigan los éxitos!