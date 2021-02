Brotan escándalos de corrupción

En vísperas de la madre de todas las elecciones, el gobierno de la Cuarta Transformación acelera el ajuste de cuentas contra los políticos y empresarios del antiguo régimen y ha destapado escándalos casos de corrupción, como los 48 mil millones confiscados en Andorra, el congelamiento de cuentas a la mafia rumana que operaba en la Riviera Maya y más recientemente las denuncias que hará Rosario Robles contra sus cómplices en la “estafa maestra”.

La mafia rumana que clonaba tarjetas bancarias de turistas de Cancún estableció el récord de robarse 150 millones de pesos en un solo día, en la Ciudad de México, el Estado de México y la Riviera Maya, contaba con la complicidad de los exgobernadores de Quintana Roo Roberto Borge y Félix González y algunos de sus integrantes llegaron colarse a Palacio Nacional.

Alonso Ancira, el exdueño de Altos Hornos de México, se encuentra preso después de llegar extraditado de España y en negociaciones para pagar los 200 millones de dólares del sobreprecio en que vendió a Pemex la planta chatarra de agronitrogenados, y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya permanece en prisión domiciliaria porque aceptó ser testigo protegido y denunciar que sobornó al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez; al de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

Las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras de Santiago Nieto son implacables, mientras que las consignaciones de la fiscalía de Alejandro Gertz eran muy lentas, pero ahora avanzan a pasos agigantados y la cloaca que destapará Rosario Robles una vez que empiece a denunciar a sus exjefes y cómplices le dará un golpe demoledor a exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, en especial desde ahora se vislumbra que pondrá contra la pared a los exsecretarios de Hacienda José Antonio Meade y Luis Videgaray y al mismo expresidente.

Son más de 5 mil millones de pesos los que desvió, posiblemente a las campañas políticas Rosario Robles cuando era secretaria de Sedesol y Sedatu, el jefe de su grupo político era el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien sostuvo una fiera pelea con el grupo de Videgaray y Meade. Hay suspenso por conocer el desenlace de la trama.



Popurrí. Dentro de los márgenes de acción permitidos por la veda electoral y por la pandemia, Mario Zamora Gastélum está cubriendo mucho terreno, antier se reunió con mujeres empresarias de Los Mochis, donde fungió como anfitriona Delia Urquijo, hermana del exalcalde Manuel Urquijo, luego asistió a una cena con parejas de los médicos, teniendo como anfitrión al doctor José Espinoza de los Monteros.

También visitó a amigos de El Fuerte y Choix, y ayer dialogó con periodistas de la OCUS, a los que les ratificó que la alianza PRI, PAN y PRD está más fuerte que nunca y que no se meterá en la elección de los candidatos a las alcaldías, que eso le corresponde a los directivos de los partidos políticos. Y no es para menos, todo indica que prefiere no meterse en broncas.