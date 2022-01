Buena se está poniendo la careada por la dirigencia de la AARFS

audima

Preocupación. Un verdadero dolor de cabeza se convirtió para todos en Ahome la cuarta ola de contagios de coronavirus. Es peor que cuando empezó el año pasado, ya que en el municipio los nuevos casos y activos se dispararon exponencialmente, como en todo Sinaloa que ya rompió récord de pacientes diarios. Las medidas de restricción que se han impuesto por el gobierno estatal y municipal parece que solo van a causar efectos para contener en unos días más la pandemia porque la ola que surgió de las festividades de Navidad y Año Nuevo no la para nadie. Dicen que lo bueno dentro de lo malo es que los nuevos pacientes no se agravan, no hay alza de hospitalizaciones.

El colmo. Lo que sí es condenable es lo que pasó ayer en la clínica del Issste en la ciudad. Un grupo de pacientes confirmados de covid y otros que tenían los síntomas no fueron atendidos por razones que nadie pudo o quiso explicar. Llegaron a la sala de emergencia en la mañana y hasta en la tarde, tras largas horas de espera, los despacharon para sus casas sin ser atendidos. La trabajadora social que salió a darles la despedida solo les dijo que no serían atendidos. Los que llevaban la prueba de confirmación del virus iban para que les dieran sus incapacidades y los que traían síntomas para que les hicieran las pruebas y atendieran. Lo que ocurrió es inaudito.

Suspenden el Leyvazo. Una decisión sensata es la que tomaron los organizadores del “Leyvazo” ante la escalada de casos de contagios de coronavirus en Ahome. Lo cancelaron por motu proprio aunque ya el gobierno vargaslanderista estaba por notificarles la medida de suspender que se concentraran en la calle Leyva, acción que se retomó en este nuevo gobierno. De hecho, ya había problemas con algunos que se estaban acostumbrando a realizar desmanes. Los preventivos “tiro por viaje” tenían que intervenir para desalojar a los “revoltosos”.

Cortitos. En medio de la neblina, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le cayó de nuevo a los agentes involucrados en el operativo del alcoholímetro. Los trae cortitos para que no cometan abusos en contra de los automovilistas. Vargas Landeros llega de sorpresa, supervisa el operativo y se presenta con los conductores y acompañantes. Es una forma de posicionarse entre los ahomenses para lo que se pueda ofrecer en el futuro. Lo está haciendo cada fin de semana y parece que le va a seguir de frente.

En la jugada. Buena se está poniendo la careada en el proceso de cambio de la dirigencia de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Ya hay “gallos” para suceder a Marte Vega Román. Dos de ellos son Antonio Enrique Pineda Ochoa y César Enrique Galaviz Lugo. Dicen que tras la imagen de civilidad que aparentan en el proceso está una lucha sorda por llegar a dirigir a los “titanes” de la agricultura en el Valle del Fuerte. Algunos dicen que es el momento de Pineda Ochoa, oriundo de la Higuera de Zaragoza, pero los que apoyan a Galaviz Lugo dicen lo mismo de este.

Acomodo. No pudo ser candidato en Morena en el pasado proceso electoral, lo que buscó, pero el beisbolista exligamayorista Luis Ignacio Ayala no se quedó abajo tras el triunfo de Rubén Rocha Moya en la gubernatura. Como premio de consolación le dieron la posición de enlace del Instituto Sinaloense del Deporte. En esa calidad estuvo en la reunión para definir las fechas de las eliminatorias zonales a la fase estatal de los Juegos Nacionales de la Conade 2022. Calladita la boca se subió al carro de la 4T, lo que se sepa no ha ocurrido con el excampeón de boxeo Humberto “El Zorrita” Soto, que hasta había dicho que iba como director general del ISDE.