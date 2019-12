Los alcaldes de seis municipios firmaron ayer un acuerdo de coordinación para sacar adelante la estrategia turística que se ha dado en llamar Rivera Mazatlán. En ella se pretende integrar a la oferta de Mazatlán, los atractivos turísticos de Elota, San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa. Sería un corredor turístico en el que el turismo encontrará no solo el sol, la playa y gastronomía de Mazatlán, sino los paisajes serranos de Concordia, el acervo histórico y arquitectónico de Rosario, las potencialidades naturales de Escuinapa y el ambiente pintoresco de San Ignacio. No es un plan novedoso: ya los Gobiernos estatal y federal han implementado proyectos similares con poco seguimiento y resultados bastantes discretos.

No obstante, existe ahora la voluntad de los alcaldes, la mayoría de ellos con intereses en desarrollo turístico ya planeados en sus planes de Gobierno. San Ignacio, Rosario y Concordia han hecho inversiones y, en el caso de este último, han recibido el apoyo del Gobierno estatal para mejorar su infraestructura urbanística. No obstante, hay problemas que aún se tienen que resolver, algunas de ellas tan complejas como la falta de seguridad y una casi inexistente infraestructura de servicios que no han permitido aprovechar todas las potencialidades que tienen los atractivos de los municipios circundantes a Mazatlán.

Para nadie es un secreto, por ejemplo, que Copala, uno de los primeros destinos rurales de la entidad, se encuentra casi abandonado debido al ambiente de inseguridad que lo ha rodeado durante la última década. De ser un destino pintoresco con restaurantes, hoteles y empresas que llevaban a grupos de turistas extranjeros, el antiguo mineral se encuentra en el desahucio. En el caso de San Ignacio, es la falta de comunicaciones lo que lo mantiene sin desarrollo turístico, muy a pesar de su belleza urbanística. El proyecto tiene que ir más allá de las buenas voluntades.