Bueno el agarrón de líder y taxistas

No cabe duda que la diputada local morenista de Ahome, Cecilia Covarrubias, está jugando con el scort para posicionarse con miras al 2024. Y lo quiere hacer empezando por sectores importantes para elevar su imagen. Aprovechando el Día Mundial de la Libertad de Expresión, desde el Congreso del Estado Covarrubias afirmó que se está trabajando en la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos en Sinaloa. Hizo notar que es la primera ley que habrá en la entidad en esa materia porque no existe en la legislación. Los diputados morenistas tomaron esa iniciativa como prioridad, pero también los otros legisladores de los demás partidos políticos. Desde que la están aprobando...

Otra diputada local de Ahome que también acapara los reflectores es la priista Deysi Judith Ayala Valenzuela. De seguido hace uso de la tribuna del Congreso para “presentar trabajo”, como lo hizo el martes pasado en la que se pronunció a favor de los derechos laborales de los trabajadores. Esto en el contexto del Día del Trabajo, fecha que no dejó pasar para ponerse del lado de los de abajo. Y lo hace a nombre de su grupo parlamentario. O sea, el coordinador de la bancada priista, Ricardo Madrid, le da juego.

Bueno estuvo el agarrón que se dieron ayer los taxistas con el secretario general de la Unión de Trabajadores del Volante en la zona norte de Sinaloa, Rigoberto Rodríguez, quien les dio la cara. Los trabajadores del volante están en el edificio de la organización desde el martes para exigirle cuentas y que convoque a elecciones. Rigo llegó engallado porque les aseguró que no va a convocar a una reunión como ellos piden, sino lo va a hacer hasta el día último del mes. No solo eso sino que él se va a reelegir porque se lo están pidiendo sus compañeros. No hubiera dicho eso porque lo abuchearon y le gritaron hasta lo que no. Así, el conflicto está subiendo de tono.

Ni respirar los deja el coordinador ejecutivo del Cobaes en la zona norte de Sinaloa, Lucio Antonio Tarín, a sus principales colaboradores, con quien ayer tuvo un cónclave. Trabajo y más trabajo es la consigna que Tarín trae para blindarse de la “grilla” que ya la ha sentido cerca. Con los delegados Académico, Ulises Sandoval; Extensión Cultural, Jesús Manuel Marañón, y Administrativo, María Inés López, y los responsables de los demás departamentos, acordaron darle seguimiento a las acciones de los programas institucionales y atender las necesidades de los planteles educativos. De que Tarín quiere presentar resultados, lo quiere.

No tardan en caerle en sus oficinas al director de Vialidad, Alfredo Gutiérrez, los vecinos de la colonia Anáhuac. Y es que lo han visto que anda muy “felón” quitando estorbos en la vía pública. Ayer, los vecinos de la calle Melchor Ocampo, entre Niños Héroes y Aldama, denunciaron a una recicladora que obstruye el paso y tiene varios vehículos abandonados en la calle. Como Gutiérrez trae la mano caliente pues a ver cómo le va a los de la recicladora.