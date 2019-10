Bueno o malo. El hecho de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ocupe los primeros lugares de aceptación nacional tiene varias lecturas. Y más cuando a escala nacional se coloca a Sinaloa como el único estado donde se estaría en condiciones de evitar un nuevo triunfo electoral de Morena. Vamos por partes. Quirino ha logrado permear en la población sinaloense como un gobernador de resultados, cercano a la gente, directo y ejecutivo. A muchos les inspira confianza. Esa confianza de la cual carecen sino todos, muchos de los partidos políticos. Se le ve honesto y se le siente comprometido con los que menos tienen. Ha transformado a Sinaloa con infraestructura que permite un mejor desarrollo de las diversas actividades productivas del estado y es el único estado del país que tiene en proceso de construcción cuatro hospitales. Quirino, sin duda, es el principal activo que tiene el PRI no solo en Sinaloa sino nacionalmente. Y eso se percibe en las reuniones de la Conago. Y eso también se percibe en la dirigencia nacional del PRI. El posicionamiento de Quirino no se discute y está más que claro. Eso es bueno para quienes gobiernan Sinaloa. Lo malo podría ser que se desaten los demonios y quienes aspiran a convertirse en próximos candidatos de Morena con tal de desacreditar a Quirino no les importe llevarse en la andanada al estado.

“El Químico” contra Rocha. Fuera máscaras. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, acusó a experredistas de intentar apoderarse de Morena en Sinaloa. Quieren hundir a Morena como hundieron al PRD, comentó. Circula en redes esta y más información de que “El Químico” señaló directamente al senador de Morena, Rubén Rocha, de ser parte de esta embestida de experredistas para apropiarse de Morena. La lucha intestina de Morena en Sinaloa está subiendo de tono. Nadie cuida las formas. Les aflora lo violento, la improvisación y la falta de capacidad política.

Se exhibe el alcalde. Los maestros y alumnos de la escuela Luis Donaldo Colosio quedaron sorprendidos. En ese plantel se desarrolló el programa Lunes Cívico. El alcalde Luis Guillermo Benítez llegó con su comitiva y gente cargando cartones que supuestamente contenían aires acondicionados. “El Químico” se tomó la foto y se retiró del lugar. Cuál fue la sorpresa que los cartones estaban vacíos. Maestros, alumnos y algunos presentes en el evento que se dieron cuenta consideraron que fue una falta de respeto del alcalde. Después, “El Químico” intentó enmendar lo sucedido y culpó a quien le pasó “el escrito” de la entrega de los aparatos. Ahora hasta de mentiroso lo acusan.

¿Alianza? Circula una foto en redes en donde aparecen el siempre criticado diputado federal Gerardo Fernández Noroña con un grupo de sinaloenses. Ahí está el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y el exalcalde desaforado de Mazatlán, Jorge Rodríguez Pasos. Otro de los que están en la imagen es el actual regidor de Mazatlán, Rodolfo Cardona, a quien el alcalde Luis Guillermo Benítez a punto estuvo de nombrar tesorero municipal. Pareciera que en el caso de Estrada Ferreiro estuviera explorando otra opción diferente a Morena, porque Fernández Noroña, como saben, forma parte de la cuadra del PT. Y lógicamente que el exalcalde desaforado no quita el dedo del renglón y quiere regresar. ¡Personajazos!