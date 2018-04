Bullpens cobran más que las rotaciones

Escribo desde Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- “La primera mujer que dijo, ‘no tengo qué ponerme’ fue Eva”… La Pimpi.-La pregunta de la semana…: El pelotero mejor pagado este año es Mike Trout (Angelinos), 34 millones 83 mil 333 dólares. ¿Quién lo era en 2012?La respuesta…: Alex Rodríguez (Yankees), 30 millones.A la derecha es la cosa.- Los Phillies llegaron a 176 juegos consecutivos sin enviar a la lomita a un pitcher abridor zurdo. El último fue Adam Morgan el 28 de septiembre del 2016 en Altanta. También tuvieron una seguidilla igual que esa, pero de 172 juegos, entre el 25 de mayo de 1907 y el 24 de junio de 1908…¡Viva México, ji jeñor!.- El venezolano lanzador derecho Jesús Pirela se nacionalizó mexicano, y dice sentirse muy feliz y honrado. Pertenece a los Toros de Tijuana. Jesús ha lanzado profesionalmente siete años, en las menores y en México con los equipos de Guasave y Veracruz. En Venezuela con los Leones del Caracas y las Águilas del Zulia. Su récord total es de 21-28, 3.71 y 47 salvados, en 283 apariciones, 27 como abridor, durante las cuales lanzó 453 innings y dejó strikeouts a 430 bateadores.“El bolso del cartero se le cayó al río crecido… y no quedó ni un sobre viviente”… Risa Loca.-El libro de Ronnie.- Esta tarde, a las seis, presentarán en Guadalajara el libro Ronnie Camacho Recuerda. El acto, presidido por los más altos ejecutivos de los Charros de Jalisco, Salvador Quirarte y Armando Navarro, será en la tienda del equipo, en el estadio de Zapopan.Los bullpens ricos.- Fui a desayunar ayer en El Camarón Borracho, de Miami Beach, y de paso pregunté a 22 personas, comensales y empleados del lugar…: ¿En cuáles sueldos gastan más dinero los equipos de Grandes Ligas, en los pitchers abridores o en los relevistas? 18 respondieron que en abridores, uno en los relevistas, tres dijeron no saber… Cierto, la mayoría invierte más en la rotación, pero hay siete que están pagando más por el bullpen, Yankees, Rockies, Atléticos, Padres, Cerveceros, Rays y Mets…¡Con el arpa”.- Hablando de relevistas, el líder en juegos salvados en México es el venezolano, barcelonés y magallanero, Pedro Rodríguez, de los Piratas de Campeche. Según me informa Fernando Ballesteros en su “Puro Beisbol”, llegó a cinco.Dicho por Giancarlo Stanton…: “Si yo fuera fanático de los Yankees y un slugger del equipo bateara como lo estoy haciendo, yo lo abuchearía. Ellos tienen derecho y razón. Y yo estoy obligado a cambiar lo que ahora oigo por aplausos y aclamaciones”…“Si no existiera el matrimonio, hombres y mujeres se la pasarían discutiendo con gente desconocida”… Joey Adams.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.