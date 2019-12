Busca cómplices. El alcalde Luis Guillermo Benítez está apuntadísimo para viajar a España. Pero no se quiere ir solo. Ayer se conoció de un memorando oficial en el que el alcalde invita a todos los regidores, y también se sabe que a otros directores municipales, para viajar a España con cargo, lógicamente, al erario. Es decir, los dineros que debieran ser utilizados para mejorar los servicios de limpieza, recolección de basura, seguridad, alumbrado público. Le valen. Lo que quiere el alcalde es viajar...Y que vayan con él los regidores y funcionarios municipales. Pareciera que lo que busca son cómplices con quienes justificar la millonaria cantidad que se tendrá que gastar para viajar a España. Como muchos saben, del 22 al 26 de enero próximo se celebrará en Madrid una nueva edición del Feria Internacional de Turismo, a la cual acudirán el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, y representantes de las más importantes compañías aéreas del país, con la estrategia de traer turismo europeo a Sinaloa y particularmente a Mazatlán. Al alcalde Luis Guillermo Benítez se le corrió la invitación. Pero este cree que España está a la vuelta de la esquina y por su cuenta invitó a todos los regidores y funcionarios municipales. Pareciera que el tema de la austeridad no la entiende “El Químico”. No la acepta o simplemente le vale. Primero están las fiestas, después los viajes y al último cualquier tema que hable de mejorar la ciudad. El alcalde habla otro lenguaje diferente al de su tesorero, Javier Alarcón. Este último acaba de declarar que en el próximo año se enfrentarán limitaciones económicas. Y que eso afectará a obras y mejoras en la infraestructura. Eso, también le vale al alcalde. El quiere viajar a Europa...Y no quiere irse solo. Al fin que el pueblo paga.

Mala imagen. Un grupo de agentes de la Policía de Investigaciones apareció repentinamente en la zona dorada. Comenzaron a revisar mochilas de turistas que se encontraban transitando a pie por ese lugar. Se desconoce si estaban realizando alguna investigación. O si su actitud obedecía a alguna denuncia. Lo que sí está claro es que con sus armas largas, pecheras y cargadores que ostentosamente presumían, espantaron a los turistas. Por lo menos dan una pésima imagen. Luego de revisar la mochila de un joven que iba acompañado de una muchacha, los agentes abordaron una camioneta y se retiraron del lugar.

Alerta. Paralelamente a que elementos de Protección Civil de todo el estado salieron a las calles para distribuir volantes pidiéndole a la población que extreme cuidados en estos días y rechace el uso de cohetes y otros explosivos, se alertó también a usuarios de bancos y cajeros automáticos para que extremen cuidados. Protección Civil pretende inhibir el uso de cohetes y explosivos, además de todo tipo de artefactos que puedan provocar daño a la población en estos festejos de fin de año. En años anteriores, también las fuerzas militares y policiacas lanzaban llamados a la población para que se abstuvieran de utilizar armas de fuego en el festejo de Año Nuevo. Con lo que se observó en el pasado “jueves negro” en Culiacán, difícilmente se podrá evitar que algunos sujetos le den vuelo al gatillo. Hay muchas armas en manos de civiles. Por lo pronto, quienes acudan a bancos y cajeros automáticos, extremen cuidados. Hay mucho delincuente suelto.