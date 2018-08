Busca su power. Ayer, el alcalde (reelecto) de Rosario, Manuel Antonio Pineda, agrupó a varios panistas del sur del estado, donde además de militantes destacaron la presencia del exdiputado local, Martín Pérez; el regidor Guillermo López, así como el consejero nacional del PAN, Evaristo Corrales; el exdiputado local José Luis Villagrana y Felipe Parada Valdivia, entre otros.

Los asistentes a la reunión comentaron que la finalidad de esta reunión es reagruparse en el sur y con esto marcar sana distancia con la dirigencia del blanquiazul en el estado. Hoy, el presidente del Rosario busca marcar precedente y con ello demostrar que es un líder opositor que seguro buscará representatividad para la renovación de la dirigencia basándose en el triunfo y aceptación que tuvo en las pasadas elecciones, convirtiéndolo en, hasta el momento, quien pudiera ser una piedra en el zapato para quienes pretenden seguir al frente del PAN en Sinaloa. Veremos qué situaciones trae esta primera reunión, que seguro prende los focos rojos a la dirigencia del PAN en estos momentos.

Manga ancha. Al gobierno municipal de Mazatlán lee está saliendo cara la “manga ancha” que siempre ha dado a los turistas en lo que ha consumo de bebidas embriagantes en la vía pública se refiere. Mientras que en otros destinos internacionales, el consumo de alcohol en zonas públicas es seriamente penado, en Mazatlán parece que se incentiva. Ahora, además de la alta incidencia de accidentes viales, parece que se le está sumando la sobregeneración de basura. Y es que los grupos de bebedores les ha dado por dejar regados lo mismo botellas que vasos desechables por todo el malecón. Así, la inversión de cientos de millones de pesos para mejorar la imagen turística de Mazatlán con obras públicas, se está yendo al caño al descuidar el consumo de cerveza en ese paseo. ¿Hará un cambio el alcalde Joel Bouciéguez?

Con más salarios no se terminará con la corrupción. Ni con más sueldo se solucionan los problemas. Las fugas, las fiestas y los tratos preferenciales para algunos internos no se van a terminar solamente con incrementar el sueldo a los custodios, así lo declaró el líder de los abogados en la entidad, Daniel Cebreros. También comentó que el verdadero problema tiene que ir más allá de mejorar los incentivos para quienes trabajan en la vigilancia del lugar. Hay que señalar que la fuga del pasado 25 de julio puso en evidencia todas las deficiencias que existen al interior de este centro de readaptación social. Sin embargo, respecto a las declaraciones del abogado sobre si incrementar el salario a quienes trabajan aquí no sirve de mucho, entonces ¿qué acciones son las que debe tomar la autoridad? ¿Las que ha tomado son las correctas?

A ver si ahora Dios escucha sus plegarias. Ante el levantamiento de la veda de camarón en costas de Sinaloa, los pescadores esperan capturar más que solo deudas, pues mientras que para las autoridades las temporadas anteriores han sido muy buenas, en realidad ellos no lo han sentido así, por lo que, a unos días del arranque, se preparan con todo y esperan que no les apliquen las de años anteriores: cambiarles la fecha, que porque no estaba listo el crustáceo para ser capturado.

Cuentas pendientes. A los graves conflictos que el comisionado de Pesca y Acuicultura, Mario Gilberto Aguilar, deberá de encarar en esta recta final de su administración, se le suma la urgencia de financiamiento de la flota pesquera para mejores precios de combustible. Los altos costos del diesel marino podrían quitarle competitividad a la flota camaronera, por lo que el tema será muy discutido en los próximos días, antes de que la flota zarpe.