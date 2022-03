Buscan que el PAS se vea como un partido desarticulado en el estado

audima

Es una campaña. Hay todo un plan para crear la percepción de que el Partido Sinaloense se está desarticulando. Al menos, esa es la hipótesis que el líder moral de ese partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda expuso ayer en algunas entrevistas que concedió durante su gira por el sur de Sinaloa. Dijo que a la renuncia de la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales y luego a la anunciada por la presidenta municipal de Rosario, Claudia Valdez, le seguirán otras cinco o seis. Cuén Ojeda asegura que la salida de militantes se está programando con cierta periodicidad para crear la idea de que el partido se está desmoronando. No obstante, el exrector de la UAS asegura que lejos de ello, el PAS está más fuerte que nunca, con nuevos cuadros sumados a sus filas. Cuén Ojeda estuvo ayer en Rosario y Escuinapa, donde tomó protesta a los nuevos comités de salud.

Aplausos. Quien se mostró feliz por la renuncia de las alcaldesas de Cosalá y Rosario (Carla Corrales y Claudia Valdez, respectivamente) al PAS, es el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Dijo que aplaude el valor de las funcionarias. Durante una entrevista, dijo que se necesita valor para tomar ese tipo de decisiones políticas. Hay que recordar que las alcaldesas argumentaron el choque de intereses políticos por las decisiones que estaban tomando algunos representantes y el comportamiento de los regidores emanados de ese partido.

Los intereses de fondo. Con todo y la oposición airada de los trabajadores eventuales del ayuntamiento, la administración municipal que encabeza el morenista Luis Guillermo Benítez Torres no ha desechado del todo el plan para integrar a los obreros al servicio de salud del IMSS. El munícipe echó ayer luz sobre el proyecto que se había mantenido en la discrecionalidad. Manifestó que se continúa trabajando para afiliar a por lo menos 500 trabajadores al IMSS y gradualmente desaparecer el hospital municipal Margarita Maza de Juárez. El conflicto es que los trabajadores temen perder sus derechos de antigüedad y la posibilidad de acceder a una pensión. Lo polémico es que detrás de ello se ve la intencionalidad de un negocio, pues una de las opciones es el pago de los servicios de una empresa outsourcing o subcontratista. La sospecha es que una de las empresas postulantes e filial de un consorcio empresarial con el cual el alcalde ha tenido públicos acercamientos. Son más de 300 los trabajadores eventuales inconformes.

Robadero imparable. En los últimos días, las redes sociales han funcionado como una unidad de recepción de denuncias donde personas afectadas exponen con videograbaciones la ola de robos violentos que azota en la ciudad de Mazatlán. Desde tiendas departamentales hasta el más humilde abarrote de colonia sufren el golpe de la delincuencia común que no da tregua ante la incompetencia de los policías municipales al mando del secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola. Los elementos de la FGE andan por las mismas, a principios de mes se quejaron porque no tenían ni vehículos para realizar su tarea de investigación, por lo que es casi imposible que se haga justicia. En este contexto, los ciudadanos tendrán que encomendarse a Dios para no ser las siguientes víctimas de los ladrones y de la ineptitud de las autoridades policiales.