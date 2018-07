Búsqueda de comer rábanos

Tenían que pasar las campañas electorales para que despertaran. Y es que todos andaban en esos menesteres. Pero a la vez cobraban su cheque. Nada de dejarlo pasar, “chequetequiero”, pues. Fue Mister Fly One Go quien me avisó del hecho. Resulta que en Mocoritón Viejo regresaron a su tarea varios funcionarios que se habían colado en las campañas. Entre ellos el director de Deportes del Pueblo Mágico. Por cierto, ni el nombre se nos graba.Felipe Espinoza Lara es el susodicho. Y recientemente anunció programas en el parque Alameda.Dice que ahí se celebran domingos de Alameda, con juegos de futbol y volibol de playa.Caramba, que rápido se incorporó a la acción.Y son niños que vienen de las comunidades, afirma, según lo expuesto a nuestro compañero Bardo Villa. Y no solo eso, sino que también se abrieron cursos de natación en la alberca municipal.. Y a propósito de charris, wiyis, yafoxinis, -traducción- “Si has dejado de amarme, no desmayes”. ¡Ai´sí! Mucho trabajo necesita en la organización de ligas la Atenas de Sinaloa.Días vienen, días pasan y es más el ruido que las nueces. Pero a lo mejor el “amigo” Felipillo está viendo su regreso, en búsqueda también de ver si “come rábanos”.Eso habrá de decidirlo el alcalde electo Guillermo Galindo Castro con un somero análisis del trabajo efectuado. ¡Digo!