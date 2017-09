CAE MÁS RÁPIDO UN HABLADOR QUE UN COJO

La alcaldesa Diana Armenta, quien juraba que ya no habría un contrato de muchos años con la empresa que gane la concesión de la basura, ya metió reversa y ahora dice que de nuez será por 15 años. Tanto brinco para nada.. Por no querer dar entrevista, el góber del estado, Quirino Ordaz, se subió a la troca de prensa de la CFE, bajándolo de inmediato al señalarle que buscara su nave.. El alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta, dijo que ya es hora de que la Fiscalía determine culpables por lo que calificó como “una ratería” en el caso del Tiburonario de Mazatlán. Ahí le hablan, Juan José Ríos Estavillo.. Unos cables de luz tapan un árbol que está en malas condiciones y está a punto de caer sobre un cantón en El Guayabo, Ahome. Pero a la CFE le vale cacahuate, pues a pesar de que obstaculizan el árbol pa’ tumbarlo, la Comisión no quiso que se quitaran los cables.. Varias peticiones le han hecho al presi de Salvador Alvarado, Carlo Mario, ya que las personas que viven en la colonia Achires no cuentan con transporte público, por lo que algunas veces les resulta complicado trasladarse al centro.