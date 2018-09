CALLES LLENAS DE BACHES EN CULICHI

PELIGRO. A quien le hace falta ponerse las pilas tapando baches es al edil culichi, Antonio Castañeda; y es que un joven la tarde del sábado cayó en uno en su automóvil, lo que ocasionó un grave accidente.

PESTE. En Guasave ya no hallan las autoridades ni qué pie meter con la broncona que hay con los derrames de aguas negras del drenaje, no nada más en las colonias, sino también en las distintas comunidades, como Gabriel Leyva Solano, donde ayer la raza decidió ir a manifestarse ante la comisaría porque ya no aguantan tanta pestilencia.

CALIENTA ÁNIMOS. En Maza, el alcalde electo Luis Guillermo “Químico” Benítez prendió muy temprano la mecha del mitote carnavalesco. Y es que anunció que se hará una consulta ciudadana para ver si contrata a Ricky Martin, Chayanne, Manuel Mijares o Emmanuel como espectáculo principal.

PREVENCIÓN. Tránsito de Ahome dio unas pláticas a trabajadores del Hospital General sobre cómo manejar bien pa’ que no suceda lo de hace unos días, cuando unos batos chocaron una ambulancia en servicio. A ver cuándo la dependencia abre sus cursos al ciudadano común pa’ reforzar esta medida.

NOMÁS NO. Los alvaradenses al fin tienen un equipo especial para apoyar a la gente, para que mejore sus modales al cruzar las calles, respetar los altos y que le caiga el veinte de no estacionarse donde no deben. Pero resulta que la presencia de las féminas y los operativos de Vialidad y Tránsito Municipal dan pocos frutos, entonces qué necesitará el comandante de Tránsito Municipal para lograr bajarle a esas casi 30 infracciones por día a los amantes del volante, para que se logre mejorar en este tema.