CALLES SIN PAVIMENTAR EN CULICHI

¿LES CUMPLIRÁ? Quien parece que anda dejando su chamba a medias es el secre de Obras de Culiacán, Osvaldo López Angulo, al no concluir la pavimentación de algunas calles de la capirucha.



¡PA’ SU MECHA! En Guamúchil, el extesorero municipal Nedel Sánchez lo más seguro es que ya no podrá dormir “muy tranquilo” al enterarse de que el alcalde alvaradense Carlos Ortiz Mario no coincide con su frase “Finanzas sanas”.



TRISTES. Vaya que si están preocupados los pescadores ribereños de Rosario. A poco más de dos semanas de que se levanten la veda de camarón, se ha suscitado una mortandad de peces en el estero Huizache-Caimanero, el más grande de la región. Ahora temen que las autoridades prolonguen la veda hasta que se determine la seguridad sanitaria de ese sistema.



PIDEN UN MILAGRITO. En el ejido Téroque Viejo, en El Fuerte, ya no saben a qué santo encomendarse pa’ poder creerle a la raza de la comuna, que ayer dijeron que ahora sí les van a tapar tanto hoyo que tienen las calles por donde se metió drenaje sanitario a las casas. Ojalá que ahora sí les cumplan porque todo tiene un límite y parece que a los teroquenses ya se les está acabando la paciencia.



SIN RESPUESTA. Los que andan bien agüitados con el dire de Obras Públicas de Guasave, Francisco Miguel Retamoza, son los vecinos de Lomas del Mar, en Guasave, porque ya han hablado con él pa’ que liberen las calles que ya quedaron pavimentadas, pero por más vueltas que le han echado nomás no los pelan.