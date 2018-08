CALORÓN EN EL IMSS DE NAVOLATO

MOLESTIA. Hace más de un mes que no funciona el aire acondicionado en el Seguro Social de Navolato. Derechohabientes señalan que no solo tienen que soportar el mal trato de los trabajadores, sino que también las altas temperaturas.



AGÜITADOS. Reteamuinados andan los transportistas de la Unión de Urbanos y Suburbanos de Los Mochis, pues van dos golpes seguiditos que les da la Delegación de Vialidad directo a la yugular. Primero les deja claro que nadie tiene permiso de aumentar las tarifas de pasaje, por aquello de que alguno pensara hacerlo; ahora, de sorpresa les llegó un operativo que dejó a muchos con el hígado retorcido del coraje. ¿Qué sigue?



ÓRALE. Con la novedad de que los maestros en el municipio de San Ignacio pararán labores el próximo lunes 20, día en que inicia el ciclo escolar 2018-2019. Son 3 mil 200 alumnos, desde preescolar hasta preparatoria, los que se quedarán sin clases, todo por una deuda que según tiene el gobierno estatal con la sección 53 de SNTE.



¡PELIGRO! Luego de la lluvia del pasado miércoles en la ciudad de Guamúchil, los estragos no se hicieron esperar. Uno de ellos fue un accidente vial junto al poste donde están ubicadas las cámaras en el cruce de la carretera a Mocorito y el bulevar Morelos, esto porque la tierra se aflojó y quedó un hoyo junto a la base del poste. A ver si no termina cayéndose.



SIN SERVICIO. El titular de la Sepyc en Guasave, Sinaloa, David Zúñiga, señala que el 30 por ciento de los planteles escolares no cuenta con subestación eléctrica y la gran mayoría de esas escuelas está en la región sinaloíta, aunque es bien sabido que en ese municipio hay muchas comunidades que todavía no tienen luz eléctrica.