CANTINFLEA EL SECRE DE SALUD EN SINALOA

ÓRALE. El secre de Salud, Alfredo Román Messina ocupa un vocero para que aclare lo que quiso decir, porque dijo que el no dijo que no dejaran entrar a los niños a las escuelas si tenían los síntomas o enfermedades respiratorias, pero al aclararlo, resulta que siempre sí lo dijo, pero con otras palabras, o sea, que cantinfleo.



ADVERTIDOS. Productores de frijol liberaron ayer el paso de vehículos en la caseta de cobro de Cuatro Caminos durante cinco horas y amenazan con volver este día, aunque existe la advertencia de que policías federales estén hoy en la caseta de peaje para impedirlo, como lo hicieron ayer en Alhuey y San Miguel, así que los campesinos tendrán que andarse con pies de plomo.egestas.



BANCA DOBLADA. En la Leyva casi esquina con el bulevar Jiquilpan de Los Mochis, la banca para que la racita pueda esperar el pesero a placer está más pa’llá que pa’cá y la gente ni se puede sentar. ¿Qué espera el dire de Servicios Públicos Josué Jacinto Sánchez pa’ mandarla a arreglar?



YA MERITO. Aunque el tesorero Nedel Sánchez, ya dijo que la rifa del carro pa’ los contribuyentes cumplidos en el pago del predial en Salvador Alvarado será el 6 de abril, se escuchan algunos comentarios entre la raza de que ese carro va a echar raíces en la presidencia, a ver que tal funciona esta estrategia pa’ bajar el índice de morosidad.



URGE EXPLICACIÓN. En Mazatlán los pescadores de la flota camaronera no piensan en otra cosa más que en ver al Secre de Pesca del Estado, Sergio Torres. Y no es que le tengan mucho cariño. Lo que les urge es que les explique cómo es que solo 164 de mil 500 pescadores de altamar tendrán acceso al Programa de Empleo Temporal.