El teletrabajo y el regreso a las oficinas

Para quienes han logrado realizar sus tareas, estudios y trabajos desde su casa, ha sido un apoyo invaluable en su salud y economía; pero a otros se les ha complicado, ha provocado conflictos al momento de cumplir con sus obligaciones laborales y de escuela.

Y es que la pandemia del covid-19 trajo un cambio a la hora de asumir los compromisos laborales y de escuela.

Expertos en el tema laboral han dicho que quienes han resultado beneficiados con el trabajo desde casa son empleados con salario con un alto nivel educativo, empleo estable, profesionistas, en áreas administrativas y gerenciales y con la disponibilidad de acceso a tecnologías necesarias para hacer el teletrabajo.

De esta manera, millones de personas alrededor del mundo tuvieron que adaptar habitaciones en sus casas para atender asuntos del trabajo y cumplir con la agenda laboral y, en muchos de los casos, de estudios.

Pero no todos los trabajos pueden realizarse desde la casa. Existen investigaciones, una de ellas sobre la clasificación internacional uniforme de trabajo, que indican que en Estados Unidos el 41.6 por ciento de los trabajos pueden llevarse a cabo de forma remota, mientras que en México solo el 22.3 por ciento.

La pandemia ha demostrado que el teletrabajo es una opción viable para trabajos bien pagados y mejor calificados.

Sin embargo, recordemos que el pasado 11 de enero se cumplió un año de la regulación del teletrabajo en México, en el cual, por decreto presidencial, se adicionó a la Ley Federal del Trabajo el artículo 311 y el capítulo XII bis, que reconoce el trabajo a distancia como una nueva modalidad laboral.

En este nuevo escenario, las empresas esperan que se elabore un nuevo marco normativo que especifique o acote las obligaciones que tienen para poder cumplir con la ley.

Con esta ley no importa si la persona tiene un buen trabajo bien pagado o no, lo fundamental es que al trabajador le sea garantizado el acceso a sus derechos como trabajador remoto.

El mandato de esta nueva ley es aplicable cuando un trabajador labora el 40 por ciento o más de su jornada laboral semanal en un domicilio distinto al centro de trabajo. En nuestro país, se ha informado que seis de cada 10 personas que trabajan desde sus casas cumplen con este criterio, pero solo a una pequeña parte se le ha modificado su contrato y garantizado el acceso a sus derechos como trabajador remoto.

Estos derechos tienen que ver con que el empleador le brinde las herramientas de trabajo, pago de servicios de telecomunicaciones o la parte proporcional del consumo de energía eléctrica.

Pero la realidad que nos ha enfrentado la pandemia tiene diversas aristas, las variantes del covid-19, primero la delta y ahora ómicron, han hecho que quienes pueden hacer uso del home office o teletrabajo retrasen su regreso a las oficinas y escuelas.

Las medidas de retraso para volver a una “nueva normalidad” seguirá en espera, dado la propagación de nuevas cepas del covid-19 que siguen apareciendo en el mundo.

Lo destacable y lo que podemos sacar de provecho es que, a poco más de dos años del inicio de la pandemia, el avance en los procesos de vacunación en el mundo y en México y la reactivación económica donde no se ha vuelto al confinamiento dan esperanza de que en un futuro cercano se reactive el regreso a las oficinas, empresas y escuelas, primeramente de forma parcial, para luego dar paso a un esquema más completo.

La pandemia nos ha enseñado a adaptarnos a una nueva forma de vivir, nuevas competencia tecnológicas y digitales que se tuvieron que adquirir y un regreso a la realidad que en algún momento de la vida enfrentaremos. Habrá que prepararnos emocional y mentalmente.