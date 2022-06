CFDI 4.0 inicia implementación en enero 2023

Esta semana se tiene la novedad ampliación del plazo de implementación del esquema CFDI 4.0 a partir del 1º de enero de 2023. El comunicado del S.A.T. puede consultarse en sus redes sociales:

https://twitter.com/SATMX/status/1534579547634642948/

Con este nuevo plazo los contribuyentes podrán tener mayor tiempo para actualizar los softwares de facturación y nóminas, así como también obtener la información necesaria con los datos actualizados de sus clientes y trabajadores. Básicamente la Constancia de Situación Fiscal para validar el régimen fiscal y código postal

No obstante, este nuevo plazo cabe señalar que en algunos casos ya es indispensable tener los nuevos requisitos de información en las empresas que hayan optado por actualizar anticipadamente sus sistemas de facturación y nóminas, por tal motivo aún se observa en algunas oficinas del S.A.T. largas colas de trabajadores que acuden por su Constancia de Situación Fiscal

Como recordatorio de los puntos a considerar en DCDFDI 4.0 recomendamos la lectura de nuestro artículo en el enlace siguiente:

https://www.debate.com.mx/opinion/CFDI-4.0-Exige-mas-datos-a-las-empresas-20220517-0239.html

Recomendaciones:

Sugerimos evaluar en las empresas si están realmente preparados para implementar anticipadamente CFDI 4.0 o continuar con CFDI 3.3

Al tener un mayor plazo de transición se sugiere capacitar al personal, contratar la actualización de sus programas y obtener la información necesaria para cumplir con los nuevos requerimientos de información

¿Todo Buzón Tributario es un requerimiento?

Existen 2 tipos de mensajes que pueden llegar a los contribuyentes por Buzón Tributario:

Si se trata de un Mensaje, puede ser una invitación, mensaje informativo o una cancelación de una factura por algún proveedor (sujeta a autorización)

Si se trata de un Acto de Notificación se debe dar seguimiento puntual ya puede tratarse de un requerimiento, crédito fiscal o inicio de revisión electrónica. Los requerimientos deben darse puntual respuesta en el mismo buzón.

Plazos Notificación en Buzón Tributario

Son 3 días hábiles siguientes al aviso electrónico (correo), pasando al siguiente día hábil

Ejemplo 1: Correo en miércoles. Entonces: jueves, viernes, lunes siguiente (3)

Ejemplo 2: Correo en lunes. Entonces martes 1, miércoles 2, jueves 3

Notificación surte efectos al día hábil siguiente

- Ejemplo: El 3er día es jueves (o ese día se dio acuse de la notificación), hasta ese día se puede cumplir con la obligación y ser cumplimiento espontaneo (Art. 43Bis del RCFF)

Horario de 7.30 a 18 horas de CDMX

En el ejemplo 1. Si un contribuyente no había cumplido con alguna obligación fiscal y la cumple a más tardar el lunes siguiente y ese día abre el buzón tributario no sería multado ya que la notificación surte efectos el día hábil siguiente.

Abrir el correo no significa que se atienda el buzón tributario, eso es un proceso especial en la página del S.A.T. con la Firma Electrónica del contribuyente.

Recomendaciones:

Es importante que todos los contribuyentes tengan activados y actualizados los datos de contacto en el Buzón Tributario, con al menos 2 correos electrónicos registrados y se de seguimiento a toda comunicación que reciban por ese medio.

Si un contribuyente recibe un acto de notificación, se sugiere que antes de abrir el buzón, se consulte la opinión fiscal o cualquier pendiente de pago de impuestos, para dentro del plazo de notificación, buscar no se multado por incumplimiento a notificación.



francisco.gamez@gamezleyva.com