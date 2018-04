CFE, ¿monopolio recargado?

Pues nada, que al final la CFE logró imponerse en lo que hace a Suministradores Calificados”, figura clave en la conformación del Comité Consultivo de Análisis de las Reglas para el Mercado Eléctrico Mayorista. Ayer venció el plazo para que 24 empresas tomaran una de tres propuestas.

Había resistencia porque la que ganó está compuesta, precisamente, por la empresa dirigida por Jaime Hernández. Se trata de la filial CFE Calificados que lleva Katya Somohano, una funcionaria que trajo Enrique Ochoa, a quien conoció cuando estudiaban en el ITAM.



Esta subsidiaria fue en mancuerna con la española Iberdrola, que comanda Enrique Alba. La primera quedó como titular y la segunda como suplente. En los últimos dos meses habían arreciado los jaloneos dentro de la Asociación de Suministradores Calificados, que preside Juan Antonio Zapata.



Ahí confluyen unas 24 firmas, 14 de las cuales fueron de las más proactivas en la discusión. Desde el inicio se vio mal que la CFE participara porque se convertiría en juez y parte. Y es que junto con sus filiales es evidente que no están en igualdad de condiciones porque hay otras tres figuras por designarse.



Estamos hablando de Generadores y Servicio Básico, las cuales deben integrarse próximamente para completar dicho comité consultivo. Si la CFE replica lo que ya consiguió en el caso de Suministradores Calificados, se arriesga la apertura del mercado eléctrico en condiciones de competencia.



No hay que olvidar que la CFE participó en el desarrollo de las reglas del nuevo mercado eléctrico mayorista, por lo que su avance con una posición preponderante en el comité tendría bajo su férula la representación para el análisis y mejoras de lineamientos que esa misma empresa contribuyó a desarrollar.



Fue el 23 de enero cuando el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó la convocatoria para integrar el comité consultivo. Para presentar los resultados de la primera convocatoria, se convocó a Suministradores Calificados, Generadores, Usuarios Calificados, Transportistas y Distribuidores.



Luego, con fecha 13 de marzo, la instancia a cargo de Eduardo Meraz solicitó a los suministradores calificados que operan en el mercado que se pusieran de acuerdo y designaran de manera unánime al titular y suplente que los representaría, ya que ella no podía decidir sobre las tres propuestas recibidas.



Si no se llegaba a un acuerdo antes del 9 de abril, fecha límite de la segunda fase, y en caso de presentarse más de una propuesta de designación, el lugar que se tiene asignado dentro del comité para la figura de Suministro Calificado, iba a quedar vacío. Hubo resistencias, pero al final la CFE se impuso.



Habrá que ver si en las futuras designaciones no pasa lo mismo y queda en evidencia el monopolio recargado de participación que la CFE está construyendo en detrimento de la iniciativa privada en uno de los nacientes negocios: el mercado eléctrico mayorista.



MABRAGO CRECE

La industria médica privada ha encontrado una oportunidad importante para atender a gran parte de la población, ya sea directamente o mediante las diversas instituciones que conforman el sector salud. Un jugador que no debe perder de vista es Grupo Mabrago, que dirige Eugenio Gómez Rivero. Opera desde 2008 con firmas como SKKYD, dedicada al diseño y fabricación de kits y paquetes de ropa quirúrgica desechable; Inovamedik, especializada en anestesia, y Purehd, en hemodiálisis. La calidad y tecnología de sus servicios le ha permitido expandirse a Baja California, Tlaxcala, Estado de México, Guadalajara, Yucatán, Morelos, San Luis Potosí, Quintana Roo y Sonora, llevando tratamientos y equipos de última generación a hospitales públicos, pues queda claro que no sólo es necesario lograr una cobertura sanitaria, sino que ésta sea de calidad. No le extrañe que esta firma 100% mexicana siga dando de qué hablar en los próximos meses, pues sus operaciones siguen creciendo por todo el país. Tiene un agresivo plan de expansión que contempla instituciones y empresas del sector privado. Este año invertirá unos 40 millones de pesos para la compra de equipo y tecnología de punta.



APP VAN A MAYO

La SCT, vía la subsecretaría de Infraestructura que maneja Oscar Callejo, postergó la presentación de las evaluaciones técnicas y la apertura de ofertas económicas de las APP (Asociaciones Público Privadas) de los tramos carreteros Campeche-Mérida, Tampico-Ciudad Victoria y Arriaga-Tapachula. El acto estaba previsto para hoy pero se pospuso para el próximo 3 de mayo. La intención es empalmar todas las aperturas en ese día, pues la APP de San Luis-Matehuala, cuyas ofertas se presentan este viernes, están programadas para publicarse también ese 3 de mayo. Las cuatro asociaciones implican contratos por más de 25 mil 500 millones de pesos. Se los disputan principalmente ICA de Bernardo Quintana, Mota-Engil que comanda José Miguel, La Peninsular de Carlos Hank Rhon, Prodemex de Antonio Boullosa, Coconal de Héctor Ovalle, Omega de Jorge Melgarejo y Gami de Manuel Muñozcano.