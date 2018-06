COLAPSO DE TIBURONARIO SE VUELVE VIRAL

ÓRALE. Al que parece que ya se le olvidaron las tremendas balaceras que ocurrieron en el Limón de los Ramos hace unos meses es al alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda, quien con la mano en la cintura dijo que no habrá operativo especial en esta zona en el proceso electoral.



DE NUEZ. El caso del colapso del tiburonario se ha vuelto viral en las redes sociales a más de un año de que la obra de más de 80 millones de pesos colapsó. ¿Se atreverá la autoridad estatal castigar a los culpables?, esa es la pregunta que todos se hacen.



QUIEREN ENTRARLE. El relleno sanitario pa’ la región del Évora es un buen proyecto y los tres municipios deberían aprovechar la oportunidad, la bronca es que en Mocorito las finanzas no andan bien y la alcaldesa, Edith Berenice Rodríguez, dice que ocupan 14 millones y no tienen la solvencia. A ver cómo le hacen pa’ completar porque no quiere dejar pasar este chance.



SIN SERVICIOS. ¿Por qué el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte, Javier Soliz, no se da cuenta de las necesidades que vive la gente de las comunidades de este municipio? Un ejemplo es el ejido Higueras de los Natoches, donde la raza se queja de no tener agua e igual se la cobran, ¡¿Pues cómo?!, de paso le aprende a las matemáticas y al cálculo.



CHAMBA A LA VISTA. El personal de Servicios Públicos tiene mucho por hacer en la ciudad de Guasave, ya que son varias las zonas donde se ha detectado que bocas de tormenta están cubiertas por hules, escombros y otras cosas, lo que debe alertarlos en caso de una lluvia fuerte, pues la ciudad se convertiría en una alberca con tremendos tapones en esos desagües.