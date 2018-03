COMEN ANSIAS EN EL COMITÉ ESTATAL DEL PAN

CREENCIA. Quien confía que la alianza con el Partido Verde continuará es el dirigente del PRI, Carlos Gandarilla, mientras que el PVEM señala que siguen analizando contender juntos.



APRESURAR PASO. La segunda etapa de la Zona 030 ya fue anunciada, pero ni siquiera la obra ha sido licitada, por lo que Jorge Pimentel Íñigo, presi de Canaco Los Mochis, pidió a las autoridades municipales agilizar el paso en este tema.



EN ESPERA. Los que están que no los calienta ni el Sol son los panistas, quienes se han mantenido en espera toda la semana para conocer la decisión de los líderes nacionales sobre las ternas para las candidaturas. Aún y cuando el Comité Ejecutivo Estatal envió propuestas, podría haber cambios decididos desde la capital del estado, y por ello tanto nerviosismo entre los candidatos. Podría ser hasta el lunes cuando haya un fallo y, si no, seguirá el estrés para los políticos.



AL TIRO. Parece que tiene que haber algo para que las autoridades se activen, por eso ayer se dio a conocer que habrá más cuidado en las medidas para prevenir que haya más casos de influenza en Guasave. Ojalá se pongan las pilas para que no haya más alarma, porque parece que poco a poco las mismas autoridades de salud han ido activando el temor de la gente.



POR NECESIDAD. Ante la situación de algunos productores, tuvieron que vender sus cosechas de garbanzo a un bajo precio, pero, a decir del chaca del Comité Campesino número 13 de Mocorito, Alfonso Acedo, están esperando que el precio suba. La pregunta es si de verdad esto ocurrirá o seguirán sufriendo las de Caín, como en los últimos años.