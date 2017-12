COMO AL GERENTE DE LA JAPAC NO LE LLEGA EL OLOR, NO SE MUEVE

ENCABRITADOS. La raza de la colonia Libertad exige que se presente el gerente de Japac de Culiacán, Jesús Higuera Laura, ya que no se les ha resuelto el problema de aguas negras que tiene desde hace días.



INSEGURIDAD. La pípol de Los Mochis anda enchilada con el dire de Seguridad Pública, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, pues argumenta que los operativos no han funcionado, ya que los robos siguen, y es que el viernes se volaron una moto en plena plaza comercial del sector centro.



REBAJADA. La raza de la colonia Insurgentes le pide al dire de Obras Públicas de Guamúchil, Hugo Alberto Soto, que mande arreglar el problema de la bajada de la calle Gerardo Espinoza porque pegan las naves al bajar.



NO SOLUCIONA. La que está metida en un berenjenal es la gerente de la Jumapag en Guasave, la inge Paula Gil, por más que le chalinean, no solucionan el añejo problema de derrames de aguas negras.



SIN AUTORIDAD. Al alcalde de Maza se le salieron del huacal los comerciantes de la Juárez. Pese a que informó que no permitiría que se instalaran en la cabeza de Miguel Hidalgo, ayer se pudo apreciar a los comerciantes. Por lo que se ve, es más grande la necesidad que obedecer una disposición.