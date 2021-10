Ruth Díaz tiene la confianza de Rocha

La próxima secretaria de Bienestar de Sinaloa, Ruth Díaz Gurría, se ha convertido en la integrante del equipo de transición más productiva, activa y, últimamente, la más cercana del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Es más, la joven tiene picaporte y ha sido un factor para abrir las puertas en Palacio Nacional. ¡De ese nivel!

Recordemos que Ruth Díaz viene de la Secretaría Técnica de la Coordinación Nacional de Programas Sociales, y su anterior jefe directo era Carlos Torres, justo con quien se reunió Rubén Rocha la semana pasada, y la próxima funcionaria lo habría acompañado. Sin duda, habrá comunicación directa y una relación muy cercana.

En la gira a Sinaloa de la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los estuvo acompañando Ruth Díaz; de hecho, hasta comieron juntos en un restaurante de mariscos de Culiacán. Nos comentan que se ha convertido casi en su secretaria privada. Por cierto, no hemos visto al particular Alejandro Higuera cerca del gobernador electo.

La lista de funcionarios amigos de Ruth Díaz sigue. El 11 de agosto, Rocha Moya se reunió en la Ciudad de México con Carlos Martínez, director general de Infonavit, y dos días después, con el titular de Sedatu, Román Meyer Falcón. Los dos muy cercanos, ya que trabajó en esas dependencias y seguramente de ahí viene la relación.

El gobernador electo, Rubén Rocha, es amigo de muchos años del presidente López Obrador, pero la llave que abrió las puertas de Palacio Nacional se llama Ruth Díaz. Hasta el momento, parece que es la única funcionaria del próximo gabinete con más picaporte en la Administración federal, así que la confianza ya se la ganó. Un gran acierto que la sumara.

El tema del gabinete se ha enfriado mediáticamente, pero no se han detenido las negociaciones y jaloneos. Seguramente ya está listo para ser presentado en los próximos días. Mañana le platicamos de otro perfil con relaciones en el Gobierno federal que se estaría sumando al equipo de Rubén Rocha. Así que, muy atentos.

Educación. A quien le fue muy bien en la comparecencia ante los diputados locales, es al secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía. Ahí señaló que entre las acciones por la pandemia invirtieron 14 millones de pesos en escuelas del estado para la compra de kits de limpieza, gel antibacterial y para mantenimiento.

Asimismo, Juan Alfonso Mejía recordó que Sinaloa fue de los primeros estados del país en aplicar eficientemente los protocolos sanitarios, por lo que han logrado que 2 mil 255 escuelas hayan podido regresar a clases presenciales. Así que el titular de Sepyc cerrará entregando buenas cuentas.

Agenda. El día de hoy, a las 10:30 horas, comparecerá en el Congreso del Estado el secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo. Iniciará la semana y lo mandaron solo. Veremos cómo le va con los diputados de Morena, que han estado sumamente críticos.

El próximo miércoles por la mañana, le toca el turno a la secretaria de Desarrollo Sustentable, Rosa Isabel Mendoza; mientras que, por la tarde, a los secretarios de Economía, Javier Lizárraga, y Turismo, Óscar Pérez Barros.

Para cerrar la semana, el viernes por la mañana comparecerán los secretarios de Agricultura, Jeovan Rosas, y de Pesca, Carlos Noé Contreras. Aquí nos adelantan que no les irá nada bien, que estará muy interesante, así que la seguiremos de cerca.

Memoria política. “La huida no ha llevado a nadie a ningún sitio”: Antoine de Saint-Exupéry.