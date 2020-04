Cacería de exfuncionarios

Bajo el lema que “no puede haber pacto de unidad con los gobiernos corruptos que saquearon y vendieron al país”, la emergencia por la pandemia del coronavirus no ha frenado la “cacería” de los exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto: además del expresidente y todos sus familiares, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública también abrieron investigaciones contra varios exfuncionarios relevantes de la anterior administración.

Un reportaje de Univisión da a conocer que ahora la punta de lanza es Eréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública, quien mediante una tarjeta informativa informa que entre el 13 y el 30 de marzo se abrieron paquetes de investigación contra los exsecretarios de Salud José Narro, de Economía Alfonso Guajardo y de Hacienda y Relaciones Exteriores Luis Videgaray, al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell.

Además, las indagaciones se extienden al exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI José Antonio Meade, quien recibe trato similar al del expresidente Peña Nieto, dado que también incluyen las cuentas bancarias de su esposa, Juana Cuevas, y de sus tres hijos.

Antes ya se había dado a conocer las investigaciones contra el exsecretario de Sedesol Luis Miranda, político muy allegado al expresidente, y también contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, a quien consideraban un personaje clave en las tramas de corrupción en obras a sobreprecio, en concesiones de carreteras de peaje y de la “estafa maestra”.

Antes de morir, Ruiz Esparza transfirió todas sus cuentas bancarias y sus propiedades a su esposa, hijos y familiares, por lo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dice que ahora van tras ellos.

El denominado “fiscal de hierro” urge a la Fiscalía General de la República a que acelere estas indagaciones, así como la extinción de dominio de las millonarias cuentas de la delincuencia organizada que están congeladas para destinarlas a la compra de equipos médicos. Son incalculables las fortunas que se amasaron al amparo de la corrupción de los sexenios anteriores y que se tienen que recuperar. Hay que estar pendientes porque hay muchos acalambrados.



Popurrí. “Tiempos vieres querido Sancho”, los niños ahora encerrados en sus casas, recibiendo clases virtuales por las plataformas digitales que han puesto en operación la Secretaría de Educación Pública federal y la SEPyC y los maestros y maestras, innovando y haciendo un gran esfuerzo para salvar el ciclo escolar, dado que se prevé que el retorno a las aulas no se podrá dar el 1 de junio, sino que se extenderá la cuarentena hasta por allá a principios de agosto.

De golpe y porrazo se pasa a la era de la educación virtual, más retiraditos que con la “Susana distancia”, pero también aquí se ahonda la brecha entre las familias marginadas que no tienen internet ni computadoras ni Ipads y que por lo tanto quedan fuera del sistema y del conocimiento. Algo se puede hacer todavía, pero no repartir las famosas tablets del pasado, que no sirvieron.