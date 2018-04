Cachorros evitan la sanción de Manfred

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “¡Alóóó!… ¿Está Conchita?”… “No, estoy con Tarzán”… Yatuny Lagueles.-La pregunta de la semana…: Desaparecen los pitchers ganadores de veinte o más juegos, pero ¿quién ha sido el último con ese número de victorias, pero sin blanqueadas?La respuesta…: Barri Zito (Atléticos), quien ganó 23 veces en 2002. Otros…: Bullet Joe Bush (Yankees) 1922, ganó 26 juegos; Géneral Crowder (Senadores), ganó 24 en 1933; Ron Bryant (Gigantes), 24, en 1923; Christhy Mathewson (Gigantes), 23 en 1912; Lefty Williams (Medias Blancas), 22 en 1920; Earl Wilson (Tigres) 22 en 1967.La muerte nuestra.- Cuando un periodista muere asesinado en el ejercicio de sus funciones profesionales, reverdece en cada uno de nosotros los periodistas el orgullo, el compromiso y la responsabilidad de seguir luchando con más pasión, por el derecho de nuestros pueblos de estar debidamente informados”… Levy Benshimol.-Los habilidosos Cachorros.- Como lo publicó Roberto Espinoza en strikeout.com, los Cachorros inventaron una fórmula para firmar prospectos por más de 300 mil dólares, límite impuesto por el comisionado Rob Manfred, como castigo, por violar las reglas. Firman mexicanos hasta por un millón 200 mil dólares, porque al pelotero solo le corresponden 300 mil y el resto al equipo de México. Así firmaron los dueños de Wrigley Field a Florencio Serrano, pitcher derecho, un millón 200 mil dólares; Luis Verdugo, shortstop, un millón 200 mil; Reivaj García, shortstop, 500 mil; Saúl Vásquez, lanzador zurdo, 450 mil; Manuel Espinoza, lanzador derecho, 400 mil. Todos sobre los 300 mil… Digo yo, ¿no?... Muy buen trabajo de Roberto.“El perro de Superman es superman… sito”… Yatuny Lagueles.-Fueron tres de Pedro.- Pedro Martínez ganó el Cy Young en las dos Ligas, con los Expos uno y dos con los Medias Rojas. Me corrijo porque hace días no cité el de Montreal. Mis excusas…El poder de Max.- El catcher barquisimetano Max Ramírez, bateador de poder, de 33 años de edad, aparece ahora en los planes de más un equipo de la Liga Mexicana. Allá ha jugado con los equipos de Monterrey, Tabasco, Obregón, Saltillo y Navojoa…¡Cuídate, Javier Báez!.- El valioso pelotero de los Cachorros, Javier Báez, nativo de Puerto Rico, está en la mira de la mayoría de los lanzadores de la Nacional. Báez suele hacer figuritas cuando saca la bola, como tirar el bate hacia arriba (flip bat), y eso lo consideran un insulto al pitcher del lanzamiento. Sería lamentable que por su arrogancia, lo lesionaran. Juega en serio, muchachón… ¡Amanecerá y veremos!Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.