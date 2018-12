Cachorros no quiere a Harper ni a Machado

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Un amor ‘¡de película! es aquel que dura solamente dos horas”… La Pimpi.

**Triste, lamentable, frustrante. Ante casos como este, lloro y me digo solo como consuelo…: “De algo hay que morir”. Pero es increíble que dos jóvenes peloteros como Luis Valbuena, 33 años, agente libre de Angelinos, y José Castillo 37, caigan víctimas de hampones callejeros y nocturnos.

Regresaban los muchachos, quienes en Venezuela jugaban con los Cardenales de Lara, de enfrentarse el jueves en la noche a los Leones del Caracas. Viajaban en un automóvil con chofer contratado por el equipo.

Los maleantes habían puesto rocas en la carretera para obligar a detenerse a los viajeros con el fin de robarlos. Pero el conductor del vehículo no vio a tiempo los obstáculos, los chocó, hubo volcamiento y los muertos. El beisbol llora hoy por la desgracia. Navidad y Año Nuevo tendrán un sabor amargo por no poder hacer algo ante tal calamidad… Lloremos, pues…

** No menos de diez jóvenes peloteros cubanos saldrán clandestinamente de la isla, o por lo menos lo intentarán, durante el 2019. En Cuba hay especialistas en embarcarlos, y aquí, en Florida, los esperan a medio camino, en altamar. Estos peloteros no zarpan en balsas, sino en yates, con camarotes y aire acondicionado, entre otras comodidades… ** Sigue con vida el proyecto de las Academias en Panamá. Esperan reunir a no menos de seis equipos de Grandes Ligas, que las patrocinen e instalen sus equipos de novatos en ese país. Es la fórmula para jugar un campeonato anual de cinco a seis meses, como la Summer League de Dominicana y la Summer League que funcionó en Venezuela…

**No existe la menor posibilidad de que los Marineros dejen libre a Félix Hernández, según lo recalcó el gerente general, Jerry DiPoto, ante los reporteros, después de que uno de ellos le hizo la pregunta. “El chance de que le demos la libertad a Félix es cero”, dijo Dipoto, “porque sería una falta de respeto no brindarle una oportunidad”… **El valenciano Félix Hernández, de 32 años, va para su décima quinta temporada, y en Grandes Ligas solo ha lanzado con los Marineros. Su record de por vida es de 168-128, 3.34, pero la suma de las dos últimas temporadas es de 14-19, 4.98.

Está firmado hasta 2019 por 27 millones 858 mil dólares… ** El presidente de los Cachorros, Theo Epstein, no mencionó a Bryce Harper ni a Manny (María Moñitos) Machado por sus nombres, pero el mundo del beisbol sabe que no los quiere en su roster. Porque dijo…: “No vamos a contratar a ningún bateador grande porque con los que tenemos podemos ganar”…

