Cae Ana Ayala de la gracia de Billy Chapman por su acercamiento a Vargas Landeros

Choque. Dicen que la diputada federal morenista Ana Ayala Leyva cayó de la gracia de su compañero de bancada pluri Guillermo “Billy” Chapman. No le gustó nadita que Ayala Leyva le diera calor al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. Incluso, se habla que la extesorera muestra interés en acercarse a este, lo que le repateó al exalcalde. Todo viene a raíz de la reunión para la formación de los comités de defensa de la 4T en la que Ayala Leyva se vio muy contenta con Vargas Landeros. Se habla que cuando supo, el exalcalde Chapman hizo su rabieta. La reacción inmediata fue retirar a su gente del grupo Verdadera Integración Ciudadana (VIC). En realidad, este grupo es de papel que de nada le va a servir a Chapman porque no representan a nadie. En la pasada elección trabajaron en contra de Vargas Landeros para la alcaldía y ni metieron las manos en favor del entonces candidato morenista a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Solo trabajaron para Ayala Leyva. Y ya se ve cómo están terminando.

Agarre. A unos días de dejar el poder, el equipo chapmista se está dando con todo. Por ejemplo, el director de Servicios Públicos Municipales, Iván Gálvez, puso en evidencia a la tesorera Onisa Juárez. Y es que para salir al paso de las presiones de los restauranteros de El Maviri que denunciaron que no les llevan agua, se lavó las manos y responsabilizó a Servicios Públicos, a quien, según ella, se le está dando combustible. Gálvez la desmintió. No van a dar ese servicio porque la tesorera no les da diesel. Se ha reunido con ella en repetidas ocasiones y nada. Así termina la administración chapmista: sin resolver los problemas y agarrados entre ellos. Se perdió el control. El alcalde sustituto Juan Francisco Fierro solo está esperando el día último para entregar.

Le buscan. Se habla que la regidora petista en Ahome Socorro Calderón Guillén anda desesperada porque solo le queda una semana en el poder sin futuro cierto. Por eso ya se movió para que el gobernador electo Rubén Rocha Moya se la dé como directora general del Cobaes o, ya de perdida, la coordinación ejecutiva de esa institución en la zona norte de Sinaloa, responsabilidad que ya tuvo. Sin embargo, el que está en esa posición, Policarpo Infante Fierro, también se anda moviendo ¡para quedarse! ¿Qué no jugaron en contra de Rocha Moya?

Por el estilo. Uno que festejaba a mediodía del 6 de junio el triunfo del priista Marco Antonio Osuna Moreno y se burlaba del entonces candidato morenista Gerardo Vargas Landeros y su gente, ahora resulta que está perfilado como jefe de prensa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. Anda muy de manita con ellos. Sin embargo, ese nombramiento tiene que tener el visto bueno de Raúl Pérez Miranda, quien va como gerente general de la paramunicipal. Como la versión tomó fuerza, ya anda circulando de nuevo el audio del que festejaba el triunfo de Osuna Moreno a media jornada de las votaciones. Y ya se vio lo que pasó.

Cobijo. Al que muchos ubican como presidente del Comité Municipal de Movimiento Ciudadano en Ahome es a Miguel Ángel Camacho. El hizo mancuerna en la elección pasada con el excandidato a la gubernatura Sergio Torres Félix, quien ayer tomó protesta como coordinador estatal de ese partido. Camacho estuvo en el evento presidido por el líder nacional Dante Delgado. Ya se habla que en los próximos días Torres Félix estará en Ahome para darle el espaldarazo a “Mi Líder”. Dicho y hecho, estos llegaron a MC para apoderarse del partido y los que ya estaban fueron desplazados, por lo que optaron por irse. No está muy claro si dejan un boquete o no.