Cae presunto homicida de Javier Valdez. Agentes federales lo aprehendieron. Y lo confirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. La información oficial hasta ahí llegó. Pero de acuerdo con informes no oficiales, al ahora detenido le seguían los pasos desde hace meses. Luego de cometer el asesinato del periodista Javier Valdez, el pasado 15 de mayo del 2017, alrededor del mediodía, en Culiacán, los criminales se “esfumaron”. La Fiscalía General de Justicia en Sinaloa, a cargo de Juan José Ríos Estavillo, abrió la carpeta correspondiente. Se iniciaron las indagatorias. Se revisaron videos. La investigación de campo y la realizada en archivos no solo de Sinaloa sino de otros estados, permitió avanzar en las líneas de investigación que poco a poco se fueron decantando. Cuando la Fiscalía se encaminaba sobre una línea de investigación bastante firme, llegó la PGR y atrajo el caso. Eso no impidió que una buena parte de la investigación que sirvió de base para la detención del presunto asesino material surgiera de las indagatorias de l Fiscalía sinaloense. Cuando el caso quedó en manos de la PGR, un grupo especial se hizo cargo y con datos claros iniciaron un rastreo de los presuntos asesinos del periodista. Uno de los presuntos asesinos materiales del periodista desde hace un mes le pisaban los talones. Finalmente fue ubicado y tras solicitar una orden de aprehensión, esta fue ejecutada. Habrá que esperar que se esclarezca el móvil del crimen, y sobre todo, quién pudiera estar atrás de ese asesinato que provocó la indignación no solo en Sinaloa y México, sino en muchos otros países.

El que se enoja...pierde. Del primer debate presidencial ya se ha dicho mucho. Y se ha escrito también mucho. Pero permítanme comentar que el puntero Andrés Manuel López Obrador se mostró sobrado. Algunos dirán que soberbio. Y dejó en el aire cómo pretende aterrizar sus propuestas. Seguros estamos que con abrazos y la instauración de una ‘República amorosa’ no se terminarán los asesinatos y las balaceras que inundan de sangre nuestras ciudades y calles. Y Andrés Manuel se enojó. Y se enojó tanto, que al concluir el debate político se retiró sin saludar a sus cuatro oponentes. Tampoco a los periodistas que participaron como moderadores. Y lo peor, salió por la puerta de atrás. Nadie mejor que Andrés Manuel López Obrador sabe que esos desplantes lo condujeron a la derrota en sus dos ocasiones anteriores que buscó la Presidencia. Por lo demás, Ricardo Anaya queda a deber pues llegó como el mejor debatista de los cinco. Y es totalmente cierto. Pero la losa de las acusaciones de lavado de dinero no lo dejan tranquilo. El documento que mostró en el debate es de un juez que resuelve que la PGR actúo mal al hacer públicos unos videos de su asistencia a esas oficinas. Pero del lavado de dinero no lo exime. José Antonio Meade propuso. Comprobó que es tal vez el mejor preparado de los cinco. Pero no logra entusiasmar al ciudadano, y lo peor, carga el lastre de un PRI que es repudiado por muchos mexicanos. De Margarita Zavala, candidata independiente, se le vio dispersa. Y tomó tiempo para defender a su marido, el expresidente Felipe Calderón. Y del “Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, su propuesta de cortar las manos a los políticos rateros a muchos causó risa, pero si fue una estrategia para atraer los reflectores, le resultó. Y fue de lo más comentado.