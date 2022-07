Cae puente en Juegos Macabeos. 

16 de julio de 1972

Multan a piloto que contaminó las aguas. La jefatura de Servicios Coordinados de Salubridad sancionó con dos mil pesos a un piloto fumigador de apellido Saracho, quien resultó responsable del envenenamiento de las aguas del canal de la 4a. unidad, que cruza por el ejido Emiliano Zapata, donde perecieron cientos de peces. La jefatura de Sanidad Vegetal advirtió al citado piloto de que, de reincidir, se le retirará la autorización para la fumigación aérea.



McGovern contra Nixon. Miami. El demócrata George McGovern, el hombre de los milagros en la política moderna de Estados Unidos, precisará de toda ayuda que pueda reunir para luchar contra el presidente Richard Nixon, que espera su reelección. McGovern sabe que para derrotar a un presidente en ejercicio, presenta mayores problemas y dificultades que el vencer en una guerra fratricida entre sus compañeros. Su primera misión es unificar al Partido Demócrata, ya destrozado en parte por su candidatura y en parte por la candidatura de otros.



Día de las Carmelas. Hoy, la Iglesia católica celebra el Día de la Virgen del Monte Carmelo, día en que el calendario está señalado como el onomástico de las personas que llevan el nombre de Carmen. Recordamos con especial afecto a doña Carmen Gutiérrez de Félix, doña Carmen Ardito de Chapman, Carmelita Wong de Bañuelos, Carmen Astiazarán de Lugo, Carmen Alicia Schiller de Gastélum y muchas más. Para todas las homenajeadas, nuestra felicitación tipográfica especial y enhorabuena, con los mejores deseos por su felicidad.



16 de julio de 1997

Autoridades en estado de alerta. Autoridades del estado se encuentran en alerta general para cubrir cualquier contingencia o acciones entre los miembros de bandas de narcotraficantes que pudieran iniciar una guerra por el control del mercado. Con la muerte del jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo, podría desatarse una lucha entre las bandas de narcotraficantes y si bien hasta el momento no se han detectado grupos armados o extraños en Sinaloa, de existir alguna sospecha o acción delictiva, se atenderán los casos que se presenten en coadyuvancia con la PGR y la Sedena.

Cae puente en Juegos Macabeos.

Tel Aviv. Un puente de madera sobre el río Yarkon se desplomó mientas era cruzado por decenas de atletas australianos que compiten en los Juegos Macabeos. Dos personas fallecieron y 64 sufrieron lesiones, de gravedad. El derrumbe se produjo momentos antes de la ceremonia de inauguración de la 15ta. edición de los juegos, una competencia tipo olímpica que atrajo a 5,600 deportistas judíos de todo el mundo. De inmediato llegaron ambulancias y helicópteros que buscaban más víctimas en el río.

El jefe de la policía informó que el desplome no fue en lo absoluto debido a un sabotaje. "Algo no estaba bien en este puente", señaló. El equipo australiano dijo que los muertos eran dos personas de 37 y 50 años, ambos de Sydney. Siete de los lesionados se encontraban en condición sumamente grave. El ministro de policía dijo que el puente había recibido todos los permisos necesarios, sin embargo, no pudo resistir el peso. Los organizadores del certamen indicaron que las actividades del día fueron suspendidas durante dos días.