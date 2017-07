Calidad de gobierno

¿Cuál es la calidad del gobierno y qué tan democrático es el régimen político en Sinaloa? Evidentemente, no basta con tener un plan estatal de desarrollo, ni un sinnúmero de programas sectoriales. Estos instrumentos no evalúan la calidad del gobierno ni el funcionamiento de sus instituciones públicas y de promoción de la democracia. No mencionan sus fortalezas, menos aún sus debilidades.

Aspectos como el tipo de relación que se tiene con el gobierno federal, la coordinación entre los poderes del estado, la relación con los gobiernos municipales, la actitud que se tiene ante los movimientos sociales y el tamaño de la participación ciudadana, todos ellos configuran una realidad de análisis muy diferente al enfoque tradicional.

Se trata de ir más allá de lo común. Hoy se tiene que evaluar el desarrollo de la entidad, tanto en lo cuantitativo, como en lo cualitativo. Sobre todo cuando esto último adquiere cada vez mayor relevancia. Por eso ya no es suficiente con definir estrategias, objetivos y metas sectoriales. Ahora también es necesario evaluar los avances en términos de calidad en nuestro sistema de gobierno.

Existen avances muy puntuales, aunque no del todo satisfactorios. En temas como transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, se tienen logros significativos. Sin embargo, estos asuntos hoy se encuentran en una etapa muy notoria de estancamiento.

No se encuentran las fórmulas adecuadas para avanzar. Las resistencias son mayúsculas o quizá las propuestas no se corresponden con la realidad. Se ha caído en la simulación y en el fingimiento. Las partes se convirtieron en cómplices y encontraron una zona de confort de mutuo beneficio.

En lo que se refiere al respeto del Estado de derecho, la entidad aún muestra profundos rezagos. La inseguridad pública es alarmante. Día a día se rompen récords de asesinatos y de delitos. Pero lo que más preocupa es la impunidad. El sistema de impartición de justicia es deficiente. No ha tenido reforma alguna que asegure un funcionamiento con mejores resultados.

Una evaluación sobre la calidad del sistema político sinaloense, tiene que someter a evaluación a las instancias de gobierno, a las instituciones públicas, pero también al desempeño del poder legislativo y, sobre todo, a la escasa contribución que hacen al desarrollo los partidos políticos. Los partidos se limitan a lo electoral, no proponen cambios cualitativos para alcanzar un mejor sistema democrático.

La evaluación de un gobierno, necesariamente deberá considerar aspectos como: la calidad y la pertinencia de las instituciones públicas, el tipo de acuerdos políticos de los grupos locales, la democracia al interior de los partidos, la subordinación de los poderes legislativo y judicial respecto al Ejecutivo, la sumisión y dependencia de los gobiernos municipales, y la realidad sobre la escasa competitividad electoral que se tiene.