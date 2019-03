Calificadoras y presidente descalificando

No quieren las cuentas porque no les salen. Florestán.

Las observaciones, primero, y decisiones, después, de calificadoras y organismos globales como el Fondo Monetario Internacional, y bancos como Citibanamex y el Bank of America no deben ser una sorpresa para los estudiosos del caso México, pues se anticipaban. Y lo que más les preocupa es que las autoridades hacendarias hayan dejado solo al presidente de la República, que las ha descalificado.

Y vamos a unos casos.

La Junta de gobierno del Banco de México, en forma unánime, hizo una revisión a la baja del crecimiento económico del país este año, en línea con lo que sus dos más recientes integrantes, Jonathán Heath y Gerardo Esquivel, habían adelantado, de un rango de 2.1 a 2.7 por ciento a un otro de 1.1 a 2.1 por ciento.

A esto el presidente López Obrador respondió rechazando esas previsiones y afirmando que México iba bien y que iba a crecer más. Una reacción parecida la tuvo cuando la semana pasada S&P´s cambiara la perspectiva de la deuda mexicana de estable a negativa, aunque mantuviera la calificación en BBB positiva. Antes ya, Moody´s y Fitch habían rebajado la calificación de la deuda de Pemex, pero no la del país. Ayer, la misma S&P pasó a negativa la perspectiva de Pemex, como había hecho con el soberano, lo que especialistas veían venir, los mismos especialistas que ahora ven que este año recortarán la calificación de México.

En todos los casos, calificadoras y bancos, argumentan como principal factor las políticas públicas del nuevo gobierno a lo que Andrés Manuel López Obrador ha respondido descalificando a las calificadoras, que es lo que más les preocupa, pues ese rechazo cierra las posibilidades de correctivos, y sin que en este proceso hayan figurado la secretaría de Hacienda ni su titular, Carlos Urzúa.

Y si ya saben lo que viene, al menos que le pasen unas tarjetas al presidente, que no lo dejen solo.

RETALES

1. PAREJO.- José Narro me confirmó ayer que va por la presidencia del PRI pero que exige suelo parejo, lo hoy no existe por la campaña del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, con apoyo de los Murat, uno de los cuales llevó a ese cargo a Roberto Madrazo. Y faltan definir dos ligamayoristas: Miguel Osorio Chong y René Juárez Cisneros ;

2. QUE NO.- El presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, me dijo ayer que no va a renunciar al cargo a pesar de la ofensiva presidencial. Que desde el 14 de febrero pidió una reunión con López Obrador y que no le ha contestado; y

3. BEIS.- Está en duda la aplicación de la partida aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto 2019, que no se puede modificar, para los recursos de mujeres víctimas de violencia extrema, pero se aprueban 500 millones de pesos para la Oficina de la Presidencia de Beisbol, es en serio, 150 millones más que para las mujeres violentadas.

Nos vemos mañana, pero en privado.